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Andika Rachmansyah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 05.24 WIB

Hasil Piala AFF 2026: Sengit! Vietnam vs Singapura Tanpa Pemenang

Pertandingan Vietnam vs Singapura. (Dok: ASEAN United) - Image

Pertandingan Vietnam vs Singapura. (Dok: ASEAN United)

JawaPos.com - Vietnam dan Singapura berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, Jumat (31/7) malam WIB.

Hasil tersebut membuat Singapura untuk sementara memuncaki klasemen Grup A dengan koleksi tujuh poin. Tim berjuluk The Lions itu mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga laga.

Sementara Vietnam harus puas di posisi ketiga dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan. Mereka mencatatkan satu kemenangan dan satu imbang dalam dua laga.

Hasil imbang ini membuat persaingan di Grup A kian sengit. Pasalnya, Timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan koleksi enam poin. Artinya, ketiga tim ini masih punya peluang untuk lolos ke babak semifinal.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan suporter sendiri, Vietnam langsung tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Namun, Singapura juga tak berdiam diri dan melancarkan serangan balik cepat juga ke lini pertahanan tim tuan rumah.

Vietnam memberikan ancaman nyata kepada Singapura pada menit ke-18 lewat aksi individu dari Truong Tien Anh melalui tendangan jarak jauh keras yang sayangnya bisa diamankan dengan baik oleh kiper Singapura.

Kubu tuan rumah kembali mendapatkan peluang apik pada menit ke-26 saat Hoang Duc mengirimkan umpan silang kepada Thanh Chung. Namun, bola masih mengalir ke sisi gawang Singapura.

Kedua tim terus adu serang pada sisa babak pertama dengan peluang-peluang yang cukup berbahaya. Namun, hingga 45 menit terlewati, tak ada gol yang tercipta.

Editor: Banu Adikara
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