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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.35 WIB

Update Klasemen Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Kokoh di Puncak Grup A, Tinggal Selangkah ke Semifinal!

Mitchell Baker mencetak satu gol saat Timnas Indonesia mengalahkan Timor Leste 3-0 dan membawa Garuda memimpin klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026. (Timnas Indonesia) - Image

Mitchell Baker mencetak satu gol saat Timnas Indonesia mengalahkan Timor Leste 3-0 dan membawa Garuda memimpin klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com — Timnas Indonesia sukses menguasai puncak klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Timor Leste 3-0 di Chonburi Daikin Stadium, Jumat (31/7/2026).

Kemenangan kedua beruntun membuat skuad asuhan John Herdman mengoleksi enam poin dan semakin dekat mengamankan tiket ke babak semifinal sebelum menghadapi Vietnam.

Bagaimana Timnas Indonesia Memastikan Kemenangan atas Timor Leste?

Timnas Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan Timor Leste pada babak pertama meski terus menguasai jalannya pertandingan.

Skor 0-0 bertahan hingga turun minum meski Garuda menciptakan sejumlah peluang melalui Muhammad Rayhan Hannan, Ivar Jenner, Thom Haye, Mitchell Baker, dan Tim Geypens.

Peluang pertama hadir pada menit keenam saat Rayhan Hannan melepaskan tembakan tepat sasaran.

Setelah itu Ivar Jenner dan Thom Haye bergantian mengancam, tetapi rapatnya lini belakang Timor Leste membuat peluang tersebut belum mampu menghasilkan gol.

Situasi berubah pada menit ke-20 ketika bek Timor Leste, Jackson Pereira Fowler, menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah.

Bermain dengan 10 pemain membuat Timor Leste lebih banyak bertahan hingga akhir babak pertama.

Meski unggul jumlah pemain, Timnas Indonesia belum mampu memanfaatkan situasi tersebut sebelum jeda.

Mitchell Baker sempat memperoleh peluang pada menit ke-30, sedangkan Thom Haye beberapa kali mencoba melepaskan tembakan, namun semuanya gagal menembus gawang Dylan Jose Niski.

Editor: Hendra
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