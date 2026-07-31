Jadwal Timnas Indonesia vs Timor Leste di Piala AFF 2026 Hari Ini: Kick-off, Siaran Langsung, dan Link Live Streaming

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste dalam lanjutan fase grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026 di Stadion Chonburi, Thailand. Duel yang akan berlangsung pada Jumat (31/7), diprediksi berlangsung menarik dan berpotensi terjadi hujan gol.

Kemenangan 5-1 yang diraih pada laga perdana piala AFF melawan Kamboja, menjadi modal apik bagi Timnas Indonesia saat bertemu Timor Leste. Meski di atas kertas, masih diunggulkan untuk merebut tiga poin, pelatih John Herdman meminta anak asuhnya untuk tak meremehkan sang lawan.

"Saya pikir setiap pertandingan itu berbeda. Timor Leste berkembang sepanjang turnamen piala AFF. Saya pikir performa mereka di pertandingan terakhir sangat kuat. Mereka mulai memahami tempo dan ritme turnamen ini. Jadi saya memperkirakan tim yang meningkat," kata pelatih timnas Indonesia John Herdman dikutip dari Antara.

Selain dituntut untuk menang, Mitchell Baker dan rekan juga diharapkan dapat mencetak gol sebanyak-banyaknya. Dua rival Indonesia di grup A, Vietnam dan Singapura sukses membungkam Timor Leste tanpa kebobolan. Singapura menang dengan skor 2-0, sementara Vietnam mampu menang telaj tujuh gol tanpa balas.

Meski demikian, mantan pelatih tim nasional Kanada tak ingin membebani para pemainnya untuk mencetak gol banyak dengan mengatakan yang paling penting adalah meraih tiga poin.

"Ini bukan tentang mencetak gol (banyak), ini tentang tiga poin. Ini adalah turnamen sepak bola. Saya fokus pada kami, Anda tahu, menjadi versi terbaik dari diri kami dan versi yang lebih baik dari pertandingan terakhir," ucap Herdman.

Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi tiga klasemen dengan tiga poin, sama dengan Vietnam yang berada di urutan kedua namun unggul selisih gol. Sedangkan puncak klasemen ditempati Singapura yang sudah bermain dua kali dan sapu bersih dengan kemenangan.

Sementara itu Timor Leste, lawan Indonesia malam ini, menjadi juru kunci grup setelah menelan dua kekalahan dengan selisih gol -9.