Nadeo Argawinata Ungkap Perjuangan Kembali Jadi Kiper Utama Timnas Indonesia, Bungkam Kamboja di Piala AFF 2026

JawaPos.com - Nadeo Argawinata mengaku bersyukur bisa kembali menjadi kiper utama Timnas Indonesia setelah hampir dua tahun menunggu. Ia mengungkapkan perjuangan tersebut usai Indonesia mengalahkan Kamboja di Piala AFF 2026.

Melalui akun Instagram pribadinya, Nadeo mengenang perjalanan panjang hingga kembali dipercaya mengawal gawang Timnas Indonesia. Ia mengaku kesempatan tersebut menjadi momen yang sangat berharga setelah cukup lama menunggu.

Bagi Nadeo, kembali tampil bersama tim Garuda merupakan kebanggaan tersendiri. Kiper berusia 29 tahun itu berharap Timnas Indonesia terus meraih hasil positif sepanjang turnamen.

"Sejak pertandingan vs Irak 2023 (Kualifikasi Piala Dunia), ini adalah kesempatan saya untuk kembali berjuang dan berada di bawah mistar gawang untuk membela @timnasindonesia. Tidak mudah dan tidak sempurna untuk pertandingan pertama. Tetap bersyukur, tapi tidak ada kata menyerah apa pun hasil dan kondisinya. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu dan men-support (one team). Momen spesial dan penuh kenangan, semoga kita bisa lebih baik lagi dan membawa hasil yang lebih baik," tulis Nadeo melalui Instagram, Rabu (29/7).

Terakhir kali Nadeo tampil bersama Timnas Indonesia terjadi pada November 2023 saat menghadapi Irak dalam Kualifikasi Piala Dunia. Ketika itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor telak.

Performa Nadeo saat Menghadapi Kamboja Mengacu data FotMob, Nadeo tidak banyak mendapat ancaman sepanjang pertandingan melawan Kamboja. Ia tidak mencatatkan penyelamatan, tetapi harus kebobolan satu gol.

Meski demikian, kontribusinya tetap terlihat dalam distribusi bola dan organisasi pertahanan. Selama bermain penuh 90 menit, Nadeo membukukan dua sapuan dan empat recovery.