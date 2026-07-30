Prediksi Skor Timor Leste vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Skuad Garuda Bisa Menang Telak Lagi!

JawaPos.com — Timnas Indonesia berpeluang besar mengalahkan Timor Leste pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026) pukul 17.00 WIB.

Modal kemenangan telak atas Kamboja dan prediksi superkomputer yang memberi peluang menang hingga 90 persen membuat Skuad Garuda difavoritkan meraih tiga poin sekaligus menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

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Mengapa Timnas Indonesia Sangat Diunggulkan? Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah membungkam Kamboja 5-1 pada pertandingan sebelumnya.

Kemenangan itu menjadi bukti efektivitas permainan racikan John Herdman yang mampu memaksimalkan peluang menjadi gol.

Lima gol Indonesia dicetak Mitchell Baker yang memborong hattrick, ditambah masing-masing satu gol dari Sandy Walsh dan Jens Raven.

Produktivitas tersebut membuat lini depan Skuad Garuda menjadi salah satu yang paling tajam di Grup A.

Di sisi lain, Timor Leste justru belum mampu menunjukkan performa kompetitif. O Sol Nascente menelan dua kekalahan beruntun, yakni 0-7 dari Vietnam dan 0-2 saat menghadapi Singapura.

Hasil itu membuat Timor Leste berada dalam posisi sulit. Kekalahan dari Timnas Indonesia akan memastikan tim asuhan Ze Pedro tersingkir dari persaingan Piala AFF 2026.