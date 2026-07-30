Shin Tae-yong Doakan Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang sedang beraksi di Piala AFF 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu berdoa agar Skuad Garuda merebut gelar juara pada ajang bergengsi se-ASEAN tersebut.

Timnas Indonesia tengah berjuang di Piala AFF 2026. Di bawah kendali John Herdman, Skuad Garuda memulainya dengan manis. Mereka meraih kemenangan telak 5-1 atas Kamboja dalam laga pertama Grup A Piala AFF 2026.

Timnas Indonesia memulai kampanye mereka dengan meyakinkan. Akan tetapi, perjalanan Skuad Garuda masih sangat panjang. Rizky Ridho dan kawan-kawan masih harus menghadapi lawan kuat di fase grup seperti Singapura dan Vietnam.

Sebagai mantan pelatih, Shin Tae-yong berdoa agar Timnas Indonesia meraih hasil positif di Piala AFF 2026. Meski sudah tidak menukangi Skuad Garuda, ia masih tetap memberikan dukungan kepada para mantan anak asuhnya.

"Saya berharap Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang baik di Piala AFF kali ini. Itu yang saya doakan dari dalam hati,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga melawan Port FC, dikutip Kamis (30/7/2026).

Persija Jakarta sendiri jadi salah satu tim penyumbang terbanyak ke skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Total ada enam pemain Macan Kemayoran yang masuk dalam skuad, yakni Jordi Amat, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Nadeo Argawinata, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan.

Keenam pemain ini praktis tidak bisa membela Persija Jakarta yang sedang berjuang di Piala Presiden 2026. Dalam dua pertandingan yang telah dilewati, Macan Kemayoran masih belum meraih kemenangan. Mereka kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya di laga pertama, dan teranyar bermain imbang 2-2 kontra Port FC.

Shin Tae-yong mengaku absennya enam pemain yang saat ini memperkuat Timnas Indonesia cukup berpengaruh pada performa tim. Akan tetapi, menurutnya, kendala terbesar Persija Jakarta saat ini pada minimnya waktu persiapan skuad.