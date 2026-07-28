John Herdman ‘Mode’ Luis Enrique saat Timnas Indonesia Pesta Gol ke Gawang Kamboja di Piala AFF 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan instruksi saat melawan Timnas Kamboja pada pertandingan Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Senin (27/7/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemandangan menarik tersaji dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Kamboja di laga pertama Grup A Piala AFF 2026. John Herdman sebagai pelatih sempat menghilang dari bangku cadangan dan memilih menyaksikan permainan anak asuhnya dari tribun paling atas stadion.
Momen itu terjadi pada 30 menit awal pertandingan Timnas Indonesia melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Senin (27/7). John Herdman tidak berada di pinggir lapangan, melainkan justru anak buahnya, Steven Vitoria, yang memberikan arahan kepada Rizky Ridho cs dari pinggir lapangan.
Menghilangnya John Herdman dari bangku cadangan Timnas Indonesia ternyata bukan tanpa alasan. Pelatih asal Inggris itu sengaja tidak berada di pinggir lapangan pada fase awal pertandingan. Dia memilih untuk berada di tribun paling atas atau untuk melihat permainan anak asuhnya sekaligus mencari titik lemah Kamboja.
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Meski tidak berada di pinggir lapangan, Herdman tetap melakukan komunikasi dengan Vitoria dengan menggunakan alat komuhnikasi jarak jauh. Metode yang digunakan Herdman ini sama persis seperti apa yang dilakukan pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique.
Luis Enrique melakukan cara seperti itu ketika PSG menghadapi Lens pada September 2025 silam. Saat itu, juru taktik asal Spanyol tersebut menonton permainan anak asuhnya dari atas tribun dan juga melakukan komunikasi dengan asistennya.
Luis Enrique, saat itu, beralasan metode ini diterapkan demi mendapatkan pandangan lebih luas terhadap permainan anak asuhnya. Namun, metode itu hanya diterapkan olehnya dalam satu babak. Setelah itu, itu turun ke bangku cadangan dan memimpin langsung anak asuhnya.
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Gaya Herdman yang meniru metode Luis Enrique pun ternyata membuahkan hasil manis. Timnas Indonesia berhasil mencetak tiga gol selama ia memantau pertandingan dari tribun atas atau ruang analisis. Saat itu, tiga gol Timnas Indonesia dicetak lewat brace Mitchell Baker (6’, 15’) dan Sandy Walsh (24’).
Setelah pertandingan memasuki sekitar menit ke-30, Herdman turun ke bangku cadangan dan memberikan instruksi langsung kepada anak asuhnya. Timnas Indonesia pun pada akhirnya menutup laga tersebut dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja.
Timnas Indonesia sukses memulai kampanye mereka di Piala AFF 2026 dengan manis. Tentu, hasil ini tak luput dari tangan dingin Herdman yang menganalisis pertandingan dengan baik hingga mampu menemukan titik lemah Kamboja.
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