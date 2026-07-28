Jalani Debut Sensasional, Erick Thohir Puji Mitchell Baker usai Timnas Indonesia Hancurkan Kamboja

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memuji Mitchell Baker setelah menjalani debut sensasional bersama Timnas Indonesia pada pertandingan melawan Kamboja di laga pertama Grup A Piala AFF 2026. Erick menilai kehadiran striker berusia 19 tahun itu menjadi senjata baru bagi lini serang Skuad Garuda.

Timnas Indonesia menang atas Kamboja dengan skor telak 5-1 pada ajang piala AFF di Stadion Pakansari, Senin (27/7) malam WIB. Nama Mitchell baker menjadi sorotan di balik kemenangan telak atas Angkor Warriors -julukan Timnas Kamboja.

Pasalnya, penyerang berpostur 197 cm itu menjalani debut sensasional bersama timnas Indonesia di piala AFF. Mitchell Baker langsung menunjukkan ketajaman dengan mencetak hattrick ke gawang Kamboja. Meski tidak bermain penuh, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut.

Erick yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut mengaku terkesan dengan penampilan gemilang Mitchell Baker. Pemain Georgetown itu bisa menjadi jawaban kebutuhan lini serang Timnas Indonesia yang selama ini dinilai belum optimal.

“Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan. Memang salah satu kelemahan tim kita, kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole (Romeny),” kata Erick kepada wartawan di Stadion Pakansari, dikutip Selasa (28/7).

“Nah, hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197 (cm) dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker-lah, mudah-mudahan,” sambung dia.

Meski demikian, Erick mengingatkan Mitchell Baker agar tidak cepat puas. Pria yang juga menjabat sebagai Menpora ini mengatakan pemain berusia 19 tahun itu masih perlu membuktikan diri pada level yang lebih tinggi.

“Tapi kembali, kan leveling-nya kalau FIFA Matchday, itu pasti kan tim-timnya juga kelasnya seperti Vietnam, Thailand, atau bahkan di atasnya seperti kemarin Bulgaria. Kita belum bisa menilai seperti apa nanti peluangnya,” terang Erick.