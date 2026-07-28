Jalani Debut Sensasional, Erick Thohir Puji Mitchell Baker usai Timnas Indonesia Hancurkan Kamboja

Mitchell Baker membobol gawang Timnas Kamboja pada pertandingan Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Senin (27/7). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memuji Mitchell Baker setelah menjalani debut sensasional bersama Timnas Indonesia pada pertandingan melawan Kamboja di laga pertama Grup A Piala AFF 2026. Erick menilai kehadiran striker berusia 19 tahun itu menjadi senjata baru bagi lini serang Skuad Garuda.
Timnas Indonesia menang atas Kamboja dengan skor telak 5-1 pada ajang piala AFF di Stadion Pakansari, Senin (27/7) malam WIB. Nama Mitchell baker menjadi sorotan di balik kemenangan telak atas Angkor Warriors -julukan Timnas Kamboja.
Pasalnya, penyerang berpostur 197 cm itu menjalani debut sensasional bersama timnas Indonesia di piala AFF. Mitchell Baker langsung menunjukkan ketajaman dengan mencetak hattrick ke gawang Kamboja. Meski tidak bermain penuh, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut.
Baca Juga:Debut Agi Firmansyah Bersama Persija di Piala Presiden 2026, Bukti Sukses Pembinaan EPA Macan Kemayoran
Erick yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut mengaku terkesan dengan penampilan gemilang Mitchell Baker. Pemain Georgetown itu bisa menjadi jawaban kebutuhan lini serang Timnas Indonesia yang selama ini dinilai belum optimal.
“Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan. Memang salah satu kelemahan tim kita, kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole (Romeny),” kata Erick kepada wartawan di Stadion Pakansari, dikutip Selasa (28/7).
“Nah, hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197 (cm) dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker-lah, mudah-mudahan,” sambung dia.
Meski demikian, Erick mengingatkan Mitchell Baker agar tidak cepat puas. Pria yang juga menjabat sebagai Menpora ini mengatakan pemain berusia 19 tahun itu masih perlu membuktikan diri pada level yang lebih tinggi.
“Tapi kembali, kan leveling-nya kalau FIFA Matchday, itu pasti kan tim-timnya juga kelasnya seperti Vietnam, Thailand, atau bahkan di atasnya seperti kemarin Bulgaria. Kita belum bisa menilai seperti apa nanti peluangnya,” terang Erick.
Di sisi lain, Erick menilai performa Timnas Indonesia di bawah kendali John Herdman sangat positif. Harapannya, juru taktik asal Inggris itu dapat terus mendongkrak performa Skuad Garuda.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi