Reaksi John Herdman Soal Debut Apik Mitchell Baker Bersama Timnas Indonesia: Luar Biasa!

Pesepak bola Timnas Indonesia Mitchell Baker berselebrasi usai membobol gawang Timnas Kamboja pada pertandingan Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Senin (27/7). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengomentari penampilan debut Mitchell Baker dalam pertandingan melawan Kamboja di Piala AFF 2026. Pelatih asal Inggris itu menyebut penampilannya sangat luar biasa, karena sukses mencetak hattrick di laga debut bersama Skuad Garuda.
Timnas Indonesia asuran John Herdman meraih kemenangan telak 5-1 atas Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogot, Senin (27/7) malam WIB. Ini menjadi hasil yang sangat positif, karena Skuad Garuda memulai kampanye di Grup A piala AFF dengan kemenangan.
Di balik kemenangan besar tersebut, sorotan utama tertuju pada Mitchell Baker. Bagaimana tidak? striker berusia 19 tahun itu berhasil mencetak hattrick dalam pertandingan debutnya bersama Timnas Indonesia.
Pemain berpostur 197 cm itu berjuluk menjadi bintang baru Skuad Garuda karena ketajamannya di depan gawang. Herdman terkesima dengan performa Mitchell Baker.
Menurut dia, striker Georgetown itu menjalani momen yang sangat indah karena sukses mencetak tiga gol dalam pertandingan debut bersama Timnas Indonesia. Baginya, pencapaian tersebut cukup langka bagi seorang pemain muda.
“Anak muda ini (Mitchell Baker) baru saja menjalani debut yang luar biasa. Memang ini adalah penampilan tim yang sangat baik, tetapi juga menjadi momen yang sangat spesial bagi seorang pemain muda,” ucap Herdman dalam konferensi pers usai laga, dikutip Selasa (28/7).
“Mencetak tiga gol pada debut internasional tentu merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, saya rasa ada banyak orang di balik layar yang patut kami ucapkan terima kasih karena telah membantu mewujudkan momen ini, termasuk Mitchell sendiri,” sambung dia.
Herdman pun memberikan apresiasi setinggi langit kepada Mitchell Baker atas pencapaian manisnya tersebut. Namun, dia menekankan bahwa kesuksesan striker berpostur jangkung tersebut juga tak luput dari kinerja para pemain Timnas Indonesia yang dinilainya tampil luar biasa.
"Mitchell mampu memenuhi ekspektasi malam ini dengan mencetak hattrick pada laga debutnya di usia 19 tahun, di hadapan sekitar 20 ribu penonton. Itu jelas bukan hal yang mudah. Jadi, selamat untuknya,” ujar Herdman.
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