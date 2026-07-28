John Herdman Puas dengan Performa Timnas Indonesia usai Bantai Kamboja 5-1

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman saat sesi latihan di Stadion Madya, Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku senang dengan hasil kemenangan atas Kamboja di laga pertama Grup A Piala AFF 2026. Dia mengatakan, anak asuhnya menampilkan performa yang bagus di dalam lapangan.
Timnas Indonesia asuhan John Herdman mengawali kiprah di Piala AFF 2026 dengan manis. Skuad Garuda menang telak 5-1 saat menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7) malam WIB.
Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak lewat hattrick Mitchell Baker (6’, 15’, 56’), Sandy Walsh (24’), dan Jens Raven (86’). Sementara satu gol hiburan Kamboja dicetak melalui gol bunuh diri Nadeo Argawinata pada menit ke-48.
Berbicara selepas laga, John Herdman mengatakan kerja keras para pemain selama menjalani pemusatan latihan (TC) tidak sia-sia. Pasalnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan dinilai sukses menerapkan taktik yang telah dimatangkan selama TC.
"Kami selalu mengatakan bahwa penting untuk menghadapi setiap pertandingan satu per satu. Hari ini fokus kami adalah menerapkan identitas taktik tim dan membawa hasil kerja keras selama tiga pekan terakhir ke pertandingan ini,” kata Herdman dalam konferensi pers usai laga, dikutip Selasa (28/7/2026).
Juru taktik asal Inggris itu mengaku sangat puas dengan penampilan yang dipertontonkan para pemain Timnas Indonesia. Terlebih, Skuad Garuda sukses mengukir kemenangan pada laga pertamanya di Piala AFF 2026.
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“Jadi, saya sangat puas dengan penampilan para pemain, kerja keras mereka, serta sikap yang mereka tunjukkan. Terlihat ada kebersamaan yang sangat kuat di dalam tim,” ucap John Herdman.
“Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan tampak menikmati permainan mereka. Jadi, saya benar-benar senang dengan awal yang kami raih ini,” lanjut Herdman.
Di sisi lain, Herdman menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketum PSSI Erick Thohir serta Presiden Prabowo Subianto. Sebab, berkat dukungan penuh pemerintah, proses naturalisasi Mitchell Baker berjalan mulus sehingga bisa membantu Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.
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