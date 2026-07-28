Mitchell Baker Cetak Hattrick di Laga Debut Timnas Indonesia: Sungguh Luar Biasa!

JawaPos.com - Mitchell Baker meluapkan rasa gembira usai mencetak hattrick pada laga debut bersama Timnas Indonesia saat bungkam Kamboja di Piala AFF 2026. Dia mengaku momen tersebut terasa sangat luar biasa, bahkan melampaui apa yang dibayangkan.

Timnas Indonesia memulai kampanye mereka di laga pertama Grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda sukses menumbangkan Kamboja dengan skor mencolok 5-1 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7) malam WIB.

Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak lewat hattrick Mitchell Baker (6’, 15’, 56’), Sandy Walsh (24’), dan Jens Racen 87’). Sorotan utama tertuju pada Baker, karena dia langsung memborong tiga gol pada laga debutnya bersama Skuad Garuda.

Bagi Baker, membela Timnas Indonesia adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, dia tidak menyangka laga debutnya berujung sangat indah dengan mencetak hattrick.

“Tentu saja, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Rasanya sungguh luar biasa, bahkan lebih baik dari yang pernah saya bayangkan,” kata Baker dalam konferensi pers usai laga.

Baker menyampaikan pencapaian manis ini tak luput dari dukungan seluruh pemain. Striker berusia 19 tahun itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh elemen tim.

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“Saya rasa ada banyak orang di balik layar yang telah membantu saya hingga bisa berada di sini. Tanpa mereka, saya tidak akan berada di posisi ini, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka,” tutur dia.

“Semua ini juga tidak mungkin terjadi tanpa tim, staf pelatih, dan semua orang yang telah mendukung saya. Jadi, ini benar-benar momen yang luar biasa,” tambah Baker.