Singapura Lanjutkan Tren Positif, Bertahan di Puncak Klasemen Grup A Piala AFF Usai Menang 2-0 atas Timor Leste

Singapura amankan puncak klasemen Grup A usai kalahkan Timor Leste. (@fasingapore/Instagram)
JawaPos.com - Singapura melanjutkan tren positif mereka di Piala AFF 2026 setelah menang 2-0 atas Timor Leste di Stadion Jalan Besar pada Senin (27/7). Hasil itu memastikan The Lions mempertahankan start sempurna dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan.
Hasil itu membuat Singapura kokoh di puncak klasemen sementara Grup A, tiga poin di atas Vietnam yang baru memainkan satu laga. Meski tampil dominan, Singapura tidak mendapatkan kemenangan dengan mudah.
Timor Leste memberikan perlawanan sengit, bahkan sempat menghadirkan beberapa momen berbahaya lewat serangan cepat mereka. Gol pembuka baru tercipta pada menit ke-41 lewat Ilhan Fandi yang sebelumnya sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Ilhan berhasil memaksimalkan umpan silang Nur Adam Abdullah dari sisi kiri dengan sundulan ke pojok bawah gawang.
Baca Juga:John Stones Capai Kesepakatan Lisan untuk Bergabung Inter Milan dengan Durasi Kontrak Dua Tahun
Singapura menggandakan keunggulan pada menit ke-56. Song Ui-Young berhasil mencetak gol kedua lewat sundulan setelah mendapat umpan dari Kyoga Nakamura. Hingga peluit akhir ditiup, tidak ada gol lagi yang tercipta.
Pelatih Singapura Gavin Lee pun mengaku timnya masih perlu meningkatkan konsistensi permainan. Gavin Lee menegaskan bahwa perkembangan timnya tidak hanya dinilai dari hasil pertandingan semata. Lee menyebut proses peningkatan performa sudah dimulai sejak masa pramusim.
“Turnamen kami tidak dimulai saat melawan Kamboja, tetapi sejak kami memulai pramusim. Kami terus berusaha menjadi lebih baik di setiap langkah,” ujar Lee dikutip dari ESPN.
Baca Juga:Barcelona Jajaki Transfer Eli Junior Kroupi, Siapkan Opsi Cadangan Jika Gagal Rekrut Julian Alvarez
Sang pelatih juga mengakui bahwa pertandingan melawan Vietnam akan menjadi tantangan besar, tetapi timnya siap memberikan performa terbaik.
“Vietnam bukan lawan yang mudah, kami tahu itu. Namun, tidak masalah. Kami akan datang dengan rencana dan mencoba menjalankannya sebaik mungkin,” tambah dia.
Hasil itu menempatkan Singapura pada posisi ideal untuk melaju ke semifinal. Singapura selanjutnya akan menghadapi juara bertahan Vietnam pada Jumat (31/7), sebelum menutup fase grup melawan Indonesia pada 7 Agustus.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi