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Aprillia JP
Selasa, 28 Juli 2026 | 16.34 WIB

Singapura Lanjutkan Tren Positif, Bertahan di Puncak Klasemen Grup A Piala AFF Usai Menang 2-0 atas Timor Leste

Singapura amankan puncak klasemen Grup A usai kalahkan Timor Leste. (@fasingapore/Instagram) - Image

Singapura amankan puncak klasemen Grup A usai kalahkan Timor Leste. (@fasingapore/Instagram)

JawaPos.com - Singapura melanjutkan tren positif mereka di Piala AFF 2026 setelah menang 2-0 atas Timor Leste di Stadion Jalan Besar pada Senin (27/7). Hasil itu memastikan The Lions mempertahankan start sempurna dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan.

Hasil itu membuat Singapura kokoh di puncak klasemen sementara Grup A, tiga poin di atas Vietnam yang baru memainkan satu laga. Meski tampil dominan, Singapura tidak mendapatkan kemenangan dengan mudah.

Timor Leste memberikan perlawanan sengit, bahkan sempat menghadirkan beberapa momen berbahaya lewat serangan cepat mereka. Gol pembuka baru tercipta pada menit ke-41 lewat Ilhan Fandi yang sebelumnya sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Ilhan berhasil memaksimalkan umpan silang Nur Adam Abdullah dari sisi kiri dengan sundulan ke pojok bawah gawang.

Singapura menggandakan keunggulan pada menit ke-56. Song Ui-Young berhasil mencetak gol kedua lewat sundulan setelah mendapat umpan dari Kyoga Nakamura. Hingga peluit akhir ditiup, tidak ada gol lagi yang tercipta.

Pelatih Singapura Gavin Lee pun mengaku timnya masih perlu meningkatkan konsistensi permainan. Gavin Lee menegaskan bahwa perkembangan timnya tidak hanya dinilai dari hasil pertandingan semata. Lee menyebut proses peningkatan performa sudah dimulai sejak masa pramusim.

“Turnamen kami tidak dimulai saat melawan Kamboja, tetapi sejak kami memulai pramusim. Kami terus berusaha menjadi lebih baik di setiap langkah,” ujar Lee dikutip dari ESPN.

Sang pelatih juga mengakui bahwa pertandingan melawan Vietnam akan menjadi tantangan besar, tetapi timnya siap memberikan performa terbaik.

“Vietnam bukan lawan yang mudah, kami tahu itu. Namun, tidak masalah. Kami akan datang dengan rencana dan mencoba menjalankannya sebaik mungkin,” tambah dia.

Hasil itu menempatkan Singapura pada posisi ideal untuk melaju ke semifinal. Singapura selanjutnya akan menghadapi juara bertahan Vietnam pada Jumat (31/7), sebelum menutup fase grup melawan Indonesia pada 7 Agustus.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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