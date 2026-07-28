Indonesia Geser Sudan di Ranking FIFA, Kemenangan atas Kamboja Antar Timnas Garuda Naik ke Posisi 117

JawaPos.com - Kemenangan Timnas Indonesia atas Kamboja di ajang Piala ASEAN membawa kabar positif bagi posisi Garuda di ranking FIFA. Meski turnamen tersebut di luar kalender resmi FIFA, hasil pertandingan tetap berpengaruh terhadap perolehan poin yang akan dihitung pada pembaruan ranking berikutnya.

Berdasar perhitungan live ranking, Indonesia memperoleh tambahan 1,03 poin setelah mengalahkan Kamboja. Tambahan tersebut membuat skuad Garuda kini mengoleksi total 1.158,17 poin. Jumlah itu cukup untuk membawa Indonesia naik satu tingkat ke peringkat 117 dunia.

Posisi tersebut sekaligus membuat Indonesia berhasil melewati Sudan yang kini berada di urutan ke-118 dengan koleksi 1.157,22 poin. Posisi ke-116 masih ditempati Gambia yang memiliki 1.159,64 poin.

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Selisih poin Indonesia dengan Gambia pun kini semakin tipis sehingga peluang untuk kembali memperbaiki peringkat masih terbuka apabila mampu menjaga tren positif pada laga-laga berikutnya. Perubahan tersebut belum terlihat di laman resmi FIFA. Hal ini karena Piala ASEAN tidak masuk dalam kalender pertandingan internasional FIFA.

FIFA tidak menampilkan pembaruan live ranking selama turnamen berlangsung. Seluruh hasil pertandingan baru akan diakumulasi dan dimasukkan ke dalam daftar resmi saat FIFA merilis ranking dunia edisi berikutnya.

Kenaikan ke posisi 117 menjadi sinyal positif bagi perjalanan Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Garuda terus menunjukkan perkembangan dengan perlahan memperbaiki posisinya di ranking dunia melalui hasil-hasil positif di berbagai kompetisi internasional.

Tambahan poin ini juga menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus mendekati posisi 110 besar dunia. Jika mampu mempertahankan konsistensi permainan dan meraih kemenangan pada pertandingan selanjutnya, bukan tidak mungkin peringkat Indonesia akan kembali meningkat.

Perolehan poin FIFA memiliki arti penting karena memengaruhi posisi unggulan dalam pengundian berbagai turnamen internasional. Semakin tinggi peringkat sebuah negara, semakin besar pula peluang mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan saat pembagian grup.