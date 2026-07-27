Hasil Piala AFF 2026: Mitchell Baker Debut Langsung Hattrick, Timnas Indonesia Gasak Kamboja 5-1

Pesepak bola Timnas Indonesia Mitchell Lee Baker berselebrasi usai membobol gawang Timnas Kamboja pada pertandingan Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.con)
JawaPos.com - Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026.
Pertandingan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026) malam WIB.
Hasil ini membuat Skuad Garuda mengamankan tiga poin pertama di Grup A. Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen sementara, tertinggal tiga poin dari Singapura yang telah meraih dua kemenangan.
Timnas Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit-menit awal.
Skuad Garuda membuka keunggulan pada menit ketujuh melalui sundulan Mitchell Baker setelah memanfaatkan umpan Thom Haye dari situasi bola mati.
Indonesia kembali memperbesar keunggulan pada menit ke-15. Mitchell Baker mencetak gol keduanya usai menerima umpan matang dari Eliano Reijnders.
Tiga menit berselang, Baker hampir mencetak hattrick. Namun, sontekannya gagal mengenai bola dengan sempurna.
Sandy Walsh juga sempat mengancam gawang Kamboja melalui tendangan yang membentur tiang.
Bek anyar Persib Bandung itu akhirnya mencetak gol pada menit ke-25 melalui sundulan keras setelah menyambut sepak pojok Thom Haye.
Kamboja kesulitan mengembangkan permainan dan nyaris tidak memberikan ancaman berarti kepada gawang Nadeo Argawinata.
Menjelang turun minum, Thom Haye hampir menambah keunggulan lewat tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar.
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