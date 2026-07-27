Jadwal Piala AFF 2026 Timnas Indonesia vs Kamboja, Jam Tayang Siaran Langsung, dan Live Streaming: Raih Kemenangan Perdana!

Pemain Timnas Indonesia mengikuti sesi latihan di Stadion Madya, Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (26/7). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan dari Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026, Senin (27/7) malam WIB di Stadion Pakansari, Bogor. Berikut jadwal Piala AFF 2026 Timnas Indonesia vs Kamboja, jam tayang siaran langsung, hingga live streaming.
Target juara diusung timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026. Skuad mentereng dengan beberapa nama pemain keturunan menjadikan Garuda salah satu unggulan di turnamen kali ini.
"Selama 30 tahun kita mengikuti Piala AFF belum pernah sekali pun menjadi juara. Pasti kita mau juara dan semoga itu bisa terjadi pada edisi kali ini," kata kiper timnas Indonesia, Nadeo Argawinata dikutip dari Antara.
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Selain kualitas individu pemain, Nadeo mengatakan tim pelatih lebih dahulu menitikberatkan pembentukan koneksi antarpemain, hubungan antara pemain dan staf pelatih.
"Kami fokus membangun koneksi antarpemain, antara pemain dengan pelatih dan semua yang ada di dalam tim. Itu menjadi langkah pertama karena fondasi sangat penting bagi tim nasional saat ini," ujar dia.
Sementara itu, pelatih John Herdman menjelaskan laga melawan Kamboja sebagai langkah awal membangun identitas permainan tim nasional yang sedang dirintisnya.
"Yang paling penting pada tahap ini adalah kami harus fokus pada diri sendiri. Kami harus percaya pada langkah-langkah yang telah kami lakukan," kata Herdman dalam konferensi pers.
Senin, 27 Juli 2026
Kick off: 20.30 WIB
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