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Rizky Ahmad Fauzi
Minggu, 26 Juli 2026 | 23.45 WIB

Agus Prayogo Putuskan Pensiun dari Timnas, Pelari Jarak Jauh Indonesia Tak Akan Ikuti Asian Games 2026

Pelari Indonesia Agus Prayogo memutuskan pensiun. (Hendra Eka/JawaPos.com)

JawaPos.com – Agus Prayogo memutuskan pensiun dari tim nasional. Artinya, pelari jarak jauh ini tak akan mewakili Indonesia dalam berbagai ajang multievent. Termasuk di Asian Games 2026 Prefektur Aichi-Nagoya, Jepang, pada September. Agus memilih mundur untuk melihat pelari-pelari jarak jauh muda tampil demi kepentingan regenerasi.

"Kalau pensiun enggak juga, mungkin gantung sepatu dari tim nasional," kata Agus seperti dikutip Antara di Kantor Pusat PLN, Jakarta, kemarin.

Ia melanjutkan, untuk kegiatan sehari-harinya saat ini sudah berfokus di luar pelatnas. Ia tetap berlari jarak jauh di ajang-ajang lari di Indonesia, termasuk di PLN Electric Run 2026 pada 8 November mendatang di ICE BSD, Tangerang.

Agus menegaskan bahwa Asian Games 2022 yang digelar pada September-Oktober 2023 di Hangzhou, Tiongkok, adalah multievent terakhirnya bersama Indonesia.

Di ajang itu, ia tak mendapatkan medali setelah hanya menempati posisi ke-13 dari 18 peserta lari maraton putra, dengan catatan waktu 2:20:53 atau tertinggal 7 menit 50 detik dari peraih medali emas, atlet tuan rumah Jie He.

"Karena memang kemarin terakhir saya di Asian Games 2022 masih mendapatkan personal best. Akhirnya di SEA Games Thailand, harusnya saya masih bisa punya tiket untuk tampil, karena memang ada regenerasi, ada Robi Syianturi, ada Rikki Martin, akhirnya saya mengundurkan diri," jelasnya. 

Deretan Rekor Nasional Agus Prayogo

Nomor Catatan Waktu Ajang
3.000 meter 8 menit 33,49 detik Asian Games 2010
10.000 meter 29 menit 25,77 detik Asian Games 2010
5.000 meter 14 menit 02,12 detik Military World Games 2011
 
 
Editor: Hendra
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