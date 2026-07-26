John Herdman Beri Alasan Timnas Indonesia Hanya Uji Coba Hadapi Bali United, Berkelakar Sudah Minta Lawan Inggris dan Brasil

Pemain Timnas Indonesia, Jens Raven (kanan), saat uji coba lawan Bali United. John Herdman menjelaskan alasan Timnas Indonesia hanya menjalani satu laga uji coba melawan Bali United jelang Piala AFF 2026. (PSSI)
JawaPos.com – Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menjelaskan alasan timnya hanya menjalani satu laga uji coba melawan Bali United jelang Piala AFF 2026. Sebelum menjawab serius, pelatih asal Inggris itu sempat melontarkan gurauan.
"Ya, kami sudah meminta Brasil, Inggris, dan Argentina, tapi mereka sedang agak sibuk," kata Herdman sambil tertawa dalam konferensi pers jelang laga melawan Kamboja, Minggu (26/7/2026).
Pernyataan tersebut hanya sekadar candaan. Selama masa persiapan, Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali sejak awal Juli. Herdman mempersiapkan aspek fisik, mental, taktik, sekaligus menyaring pemain untuk membentuk skuad terbaik menghadapi Piala AFF 2026.
Pada fase akhir pemusatan latihan, Timnas Indonesia menjalani laga uji coba melawan Bali United. Hasilnya, Skuad Garuda menang 3-0 atas Serdadu Tridatu. Pertandingan tersebut menjadi satu-satunya uji coba Rizky Ridho dan kawan-kawan sebelum tampil di Piala AFF 2026.
Persiapan kali ini berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya ketika Timnas Indonesia biasanya melakoni beberapa laga uji coba melawan tim nasional negara lain. Kali ini, Skuad Garuda hanya menggelar satu pertandingan uji coba melawan klub Super League.
Herdman menjelaskan jadwal Piala AFF 2026 yang berlangsung pada masa jeda kompetisi menjadi salah satu kendala. Selain itu, ia juga harus menjaga kondisi pemain agar tetap bugar hingga pertandingan resmi dimulai.
Menurutnya, pertandingan internal dengan intensitas tinggi sudah cukup membantu menjaga kualitas permainan tim.
"Maksud saya, turnamen ini diadakan pada waktu yang sangat sulit. Anda berada di masa pramusim dengan pemain yang baru saja melewati musim yang panjang dan berat di Indonesia. Mereka butuh waktu istirahat," ujar Herdman.
"Lalu Anda harus mengumpulkan sekelompok pemain untuk menciptakan semacam mini pramusim. Jadi, Anda tidak bisa memainkan terlalu banyak pertandingan dengan aman bersama grup ini. Bagi kami, kami memainkan pertandingan internal yang tidak terlalu 'bersahabat', Merah melawan Putih, dan itu selalu menciptakan intensitas yang sehat," tambahnya.
Herdman menilai Bali United merupakan lawan uji coba yang ideal. Menurutnya, tim asuhan Johnny Jansen memiliki kualitas yang cukup tinggi.
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