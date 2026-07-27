Piala AFF 2026: Marselino Ferdinan Cedera, Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Kamboja

Pemain Timnas Indonesia mengikuti sesi latihan di Stadion Madya, Komplek Olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (26/7). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7) pukul 20.30 WIB. Ini menjadi laga pertama Skuad Garuda di Grup A Piala AFF 2026.
Timnas Indonesia kemungkinan besar kehilangan Marselino Ferdinan saat melawan Kamboja di Piala AFF 2026. Sayangnya, Timnas Indonesia tidak dalam kekuatan penuh dalam duel tersebut.
Jord Herdman, pelatih timnas Indonesia mengungkapkan, Marselino Ferdinan mengalami cedera. Eks pemain Persebaya Surabaya itu juga tidak ambil bagian dalam sesi latihan resmi Skuad Garuda di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (26/7).
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“Kami sedang memantau Marselino saat ini. Dia mengalami sedikit benturan dalam salah satu latihan kami. Jadi ini adalah langkah pencegahan, kami akan memantau kondisinya selama beberapa hari ke depan. Semoga dia akan menjalani tes kebugaran hari ini atau besok untuk melihat ketersediaannya,” kata Herdman dalam konferensi pers jelang laga melawan Kamboja, Minggu (26/7).
Selain itu, Timnas Indonesia juga dipastikan tidak diperkuat Justin Hubner. Nasib bek berpostur jangkung itu masih abu-abu karena sampai saat ini belum dilepas oleh klubnya, Fortuna Sittard. Tak heran jika klub tidak melepasnya, mengingat Piala AFF bukan agenda resmi FIFA.
Kendati demikian, Herdman dipastikan akan menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga melawan Kamboja. Tiga poin wajib digenggam Skuad Garuda demi menjaga asa lolos ke fase gugur.
Nadeo Argawinata diprediksi akan menjaga gawang Timnas Indonesia. Sebab, kiper yang baru didatangkan Persija Jakarta, merupakan pemain paling berpengalaman di antara penjaga gawang lainnya.
Duet Rizky Ridho dan Jordi Amat kemungkinan akan mengawal pertahanan Timnas Indonesia. Mereka bakal dibantu duo wing back yang kemungkinan diperkuat Sandy Walsh dan Dony Tri Pamungkas.
Untuk memperkuat lini tengah, Herdman tampaknya akan mempercayakan posisi tersebut kepada Thom Haye dan Ivar Jenner. Kedua gelandang ini akan menjadi penyeimbang, baik ketika bertahan maupun menyerang.
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