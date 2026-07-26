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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 27 Juli 2026 | 01.59 WIB

Hasil PSMS Medan 0-2 Port FC di Piala Presiden 2026, Eks Kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira Full Senyum!

Eks kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira tersenyum usai membantu Port FC mengalahkan PSMS Medan 2-0 pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Eks kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira tersenyum usai membantu Port FC mengalahkan PSMS Medan 2-0 pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7/2026). 

Kemenangan sang juara bertahan membawa Port FC memuncaki klasemen sementara Grup B sekaligus menjadi momen spesial bagi eks kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, yang kembali bermain di stadion yang pernah menjadi rumahnya. 

Bagaimana Port FC Mendominasi Laga Kontra PSMS Medan? 

Port FC langsung menunjukkan kualitasnya sejak awal pertandingan dengan menguasai jalannya laga. 

Tim asal Thailand itu tampil lebih tenang dalam membangun serangan dan membuat PSMS Medan lebih banyak bertahan. 

Keunggulan akhirnya lahir pada menit ke-16 melalui Noboru Shimura. 

Gelandang Port FC itu sukses memaksimalkan umpan matang dari Suphanan Bureerat untuk membawa timnya unggul 1-0. 

PSMS Medan sempat berusaha bangkit dan mencari gol penyama kedudukan. 

Namun, pertahanan Port FC tampil disiplin sehingga skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. 

Memasuki babak kedua, Port FC kembali tampil agresif. 

Tekanan yang terus diberikan akhirnya menghasilkan gol kedua pada menit ke-53 melalui Issam Al Sabhi setelah menerima umpan dari Lucas Tocantins. 

Editor: Hendra
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