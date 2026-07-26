Jelang Hadapi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta Tegaskan Dukungan Penuh untuk Shin Tae-yong usai Polemik Sanksi KFA

Persija menegaskan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong. Mohamad Prapanca (kiri) memastikan polemik sanksi KFA tak mengganggu fokus tim. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Persija Jakarta memastikan tetap memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong di tengah polemik sanksi dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Presiden klub Mohamad Prapanca menegaskan fokus Macan Kemayoran tidak terganggu menjelang Piala Presiden 2026 dan Super League 2026/2027.
Shin Tae-yong sedang diterpa kabar kurang sedap. Pelatih berusia 55 tahun itu sempat dilaporkan dijatuhi sanksi berat oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) berupa larangan aktif di sepak bola Korea Selatan selama 10 tahun akibat dugaan tindak kekerasan terhadap pemain saat masih menukangi Ulsan HD.
Namun, setelah Persija Jakarta melakukan komunikasi dan verifikasi langsung kepada KFA, terungkap bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Shin Tae-yong bukan 10 tahun, melainkan satu tahun.
Persija juga memastikan bahwa sanksi disiplin tersebut merupakan yurisdiksi sepak bola Korea Selatan. Dengan demikian, situasi itu tidak berpengaruh terhadap aktivitas Shin Tae-yong di luar Korea Selatan, termasuk bersama Persija Jakarta.
Baca Juga:Prediksi Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Tavares Pede Lawan STY, Persiapan Belum Maksimal di Piala Presiden 2026
Sebagai Presiden Persija, Mohamad Prapanca menegaskan klub tetap berdiri tegak di belakang Shin Tae-yong. Artinya, mantan pelatih Timnas Indonesia itu tetap mendapat kepercayaan penuh untuk memimpin Macan Kemayoran.
Ia juga memastikan persoalan tersebut tidak mengganggu fokus seluruh elemen tim.
"Kami memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong untuk terus menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala Persija," kata Prapanca dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Minggu (26/7/2026).
"Seluruh elemen tim saat ini tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi Piala Presiden 2026 dan Super League 2026/2027," sambungnya.
Lebih lanjut, Prapanca berharap seluruh elemen Macan Kemayoran tidak terpengaruh oleh kabar tersebut. Ia ingin Witan Sulaeman dan rekan-rekannya tetap fokus meningkatkan performa menjelang musim baru.
"Kami pun berharap seluruh elemen tim tidak terpengaruh dengan situasi saat ini dan tetap berorientasi pada peningkatan performa tim," tutur Prapanca.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral