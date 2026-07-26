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Andika Rachmansyah
Senin, 27 Juli 2026 | 00.30 WIB

Jelang Hadapi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta Tegaskan Dukungan Penuh untuk Shin Tae-yong usai Polemik Sanksi KFA

Persija menegaskan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong. Mohamad Prapanca (kiri) memastikan polemik sanksi KFA tak mengganggu fokus tim. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Persija menegaskan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong. Mohamad Prapanca (kiri) memastikan polemik sanksi KFA tak mengganggu fokus tim. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Persija Jakarta memastikan tetap memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong di tengah polemik sanksi dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Presiden klub Mohamad Prapanca menegaskan fokus Macan Kemayoran tidak terganggu menjelang Piala Presiden 2026 dan Super League 2026/2027.

Shin Tae-yong sedang diterpa kabar kurang sedap. Pelatih berusia 55 tahun itu sempat dilaporkan dijatuhi sanksi berat oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) berupa larangan aktif di sepak bola Korea Selatan selama 10 tahun akibat dugaan tindak kekerasan terhadap pemain saat masih menukangi Ulsan HD.

Namun, setelah Persija Jakarta melakukan komunikasi dan verifikasi langsung kepada KFA, terungkap bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Shin Tae-yong bukan 10 tahun, melainkan satu tahun.

Persija juga memastikan bahwa sanksi disiplin tersebut merupakan yurisdiksi sepak bola Korea Selatan. Dengan demikian, situasi itu tidak berpengaruh terhadap aktivitas Shin Tae-yong di luar Korea Selatan, termasuk bersama Persija Jakarta.

Manajemen Berdiri di Belakang STY

Sebagai Presiden Persija, Mohamad Prapanca menegaskan klub tetap berdiri tegak di belakang Shin Tae-yong. Artinya, mantan pelatih Timnas Indonesia itu tetap mendapat kepercayaan penuh untuk memimpin Macan Kemayoran.

Ia juga memastikan persoalan tersebut tidak mengganggu fokus seluruh elemen tim.

"Kami memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong untuk terus menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala Persija," kata Prapanca dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Minggu (26/7/2026).

"Seluruh elemen tim saat ini tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi Piala Presiden 2026 dan Super League 2026/2027," sambungnya.

Fokus Hadapi Musim Baru

Lebih lanjut, Prapanca berharap seluruh elemen Macan Kemayoran tidak terpengaruh oleh kabar tersebut. Ia ingin Witan Sulaeman dan rekan-rekannya tetap fokus meningkatkan performa menjelang musim baru.

"Kami pun berharap seluruh elemen tim tidak terpengaruh dengan situasi saat ini dan tetap berorientasi pada peningkatan performa tim," tutur Prapanca.

Editor: Hendra
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