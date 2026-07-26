Hasil Persebaya vs Persija Babak Pertama: Skor 0-0, Miguel Pereira Nyaris Bobol Gawang Macan Kemayoran

Malik Risaldi salah satu motor serangan Persebaya Surabaya saat menghadapi Persija Jakarta pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026). (Persebaya).
JawaPos.com – Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta masih bermain imbang tanpa gol pada babak pertama laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7/2026) malam.
Green Force sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya melalui Miguel Pereira dan Ricky Pratama. Namun, mereka belum mampu menembus gawang Macan Kemayoran yang dikawal Muchamad Aqil Savik.
Sejak peluit kick-off dibunyikan pukul 19.30 WIB, pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi. Kedua tim sama-sama berusaha mengambil inisiatif serangan demi membuka keunggulan lebih dulu.
Persija Jakarta lebih dulu memberikan ancaman pada menit kesembilan. Victor Dethan melepaskan tembakan tepat sasaran setelah memanfaatkan umpan Witan Sulaeman. Namun, peluang tersebut masih mampu diamankan Ernando Ari.
Tak lama berselang, pertandingan mulai diwarnai permainan keras. Witan Sulaeman menerima kartu kuning pada menit ke-13, disusul Agi Firmansyah yang juga diganjar kartu kuning pada menit ke-20.
Persebaya perlahan mengambil alih permainan setelah melewati pertengahan babak pertama. Ricky Pratama memperoleh peluang pada menit ke-23, tetapi tembakannya masih mampu diblok lini pertahanan Persija.
Green Force kembali mengancam pada menit ke-35. Miguel Pereira melepaskan tendangan tepat sasaran, tetapi Muchamad Aqil Savik masih sigap mengamankan bola.
Pertandingan semakin ketat menjelang turun minum. Bek kanan Persebaya Arief Catur Pamungkas menerima kartu kuning pada menit ke-37 setelah melakukan pelanggaran.
Pada masa injury time babak pertama, Persebaya hampir memecah kebuntuan. Francisco Rivera menciptakan peluang pada menit ke-45+3 sebelum Miguel Pereira kembali melepaskan tembakan. Namun, bola masih melenceng dari sasaran.
Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, kedua tim belum mampu mencetak gol. Skor 0-0 menutup 45 menit pertama pertandingan Grup B Piala Presiden 2026.
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