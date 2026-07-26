Resmi! Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026, Alex Martins Starter

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi menurunkan Alex Martins sebagai starter saat menghadapi Persija Jakarta pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/72026). Keputusan Bernardo Tavares menjadi sorotan karena pertandingan ini menjadi tolok ukur awal perkembangan Green Force menuju Super League 2026/2027.

Mengapa Alex Martins Langsung Dipercaya Menjadi Starter? Alex Martins langsung mendapat kepercayaan mengisi lini depan Persebaya Surabaya bersama Malik Risaldi dan Miguel Pereira. Kehadiran striker asal Brasil itu menjadi salah satu daya tarik utama dalam pertandingan perdana Green Force di Piala Presiden 2026.

Di sektor tengah, Francisco Rivera dipercaya mengenakan ban kapten sekaligus menjadi motor permainan. Gelandang asal Meksiko itu didampingi Ricky Pratama dan Toni Firmansyah untuk menjaga keseimbangan permainan sekaligus menyuplai bola ke lini serang.

Lini belakang juga menampilkan komposisi yang cukup solid. Arief Catur Pamungkas, Jefferson Silva, Yuran Fernandes, dan Risto Mitrevski dipercaya mengawal Ernando Ari Sutaryadi yang kembali mengisi posisi penjaga gawang utama.

Susunan tersebut menunjukkan Bernardo Tavares mulai membentuk kerangka utama tim meski masih berada pada fase pramusim. Sejumlah pemain anyar langsung memperoleh kesempatan tampil sejak menit pertama untuk mempercepat proses adaptasi.

Seperti Apa Susunan Pemain Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya memulai pertandingan dengan Ernando Ari Sutaryadi di bawah mistar gawang. Empat pemain belakang ditempati Arief Catur Pamungkas, Jefferson Silva, Yuran Fernandes, dan Risto Mitrevski.

Barisan tengah dihuni Francisco Rivera sebagai kapten, Ricky Pratama, serta Toni Firmansyah. Sementara lini depan dipercayakan kepada Miguel Pereira, Alex Martins, dan Malik Risaldi.

Persebaya Surabaya:

Ernando Ari Sutaryadi; Arief Catur Pamungkas, Jefferson Silva, Yuran Fernandes, Risto Mitrevski; Francisco Rivera (kapten), Ricky Pratama, Toni Firmansyah; Miguel Pereira, Alex Martins, Malik Risaldi.

Di bangku cadangan, Bernardo Tavares masih memiliki banyak opsi seperti Ramadhan Sananta, Yann Kevin Mabella, Rachmat Irianto, Gledson Paixao, Diogo Ramalho, Dicky Kurniawan, hingga Reza Arya Pratama. Kedalaman skuad tersebut memberi keleluasaan melakukan rotasi selama pertandingan berlangsung.

Persija Jakarta Turunkan Kombinasi Pemain Muda dan Senior Persija Jakarta juga menurunkan komposisi yang menarik pada pertandingan pembuka Grup B. Muchamad Aqil Savik dipercaya mengawal gawang, sedangkan lini pertahanan diisi Denis Kolinger, Ilham Rio Fahmi, Muhammad Fajar Fathurrahman, dan Radovan Pankov.