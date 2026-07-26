Prediksi Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Tavares Pede Lawan STY, Persiapan Belum Maksimal di Piala Presiden 2026

JawaPos.com – "Semoga Coach Shin Tae-yong bisa sukses bersama Persija Jakarta. Tapi, tidak untuk laga nanti."

Begitu ucap pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dalam sesi konferensi pers kemarin (25/7) siang.

Ucapan itu merupakan bagian dari psywar. Sebab, Persebaya akan melawan Persija dalam laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, malam nanti (live di Indosiar pukul 19.30 WIB).

Tavares tentu tidak akan kalah dalam pertemuan perdananya melawan pelatih yang akrab disapa STY itu.

"Ini bukan duel antara saya dan dia (STY). Ini adalah pertandingan dua tim. Dan tentu saja kami akan mencoba meraih kemenangan," kata pelatih asal Portugal itu.

Namun, dia tahu itu bukan laga yang mudah. Sebab, STY dianggap sebagai pelatih yang sulit dihadapi.

"Beliau adalah pelatih dengan banyak pengalaman besar, termasuk di tim nasional (Korea Selatan). Tapi, kami akan sama-sama turun dengan 11 pemain," tegas Tavares.

Pentingkan Pengembangan Tim Meski memburu kemenangan, Tavares lebih mementingkan aspek lain.

"Target kami adalah mengembangkan tim. Saat ini kami memiliki banyak pemain baru. Beberapa di antaranya baru berlatih bersama. Jadi, laga ini sangat penting," ucap Tavares.