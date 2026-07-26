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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 27 Juli 2026 | 00.19 WIB

Dari Belanda ke Gelora Bung Tomo! Revi Jansen Jatuh Hati Atmosfer Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026

Revi Jansen bersama rombongan wisatawan asal Belanda menikmati atmosfer Gelora Bung Tomo saat menyaksikan laga Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Revi Jansen bersama rombongan wisatawan asal Belanda menikmati atmosfer Gelora Bung Tomo saat menyaksikan laga Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Teriknya matahari belum benar-benar turun ketika langkah-langkah mulai memenuhi pelataran Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7/2026) sore hari.

Di antara lautan hijau yang perlahan mengalir menuju pintu stadion, terdengar percakapan dalam bahasa yang asing bagi telinga kebanyakan suporter.

Mereka bukan berasal dari Surabaya. Bukan pula dari Jakarta.

Perjalanan mereka bahkan dimulai ribuan kilometer dari sebuah kota kecil di Belanda bernama Blaricum.

Di tengah riuhnya laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026 yang mempertemukan Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta, sembilan wisatawan Belanda memilih menghabiskan sore mereka dengan menikmati denyut sepak bola Indonesia.

Sebuah pilihan yang mungkin tak pernah mereka bayangkan saat berangkat berlibur ke Nusantara.

Revi Jansen menjadi salah satu wajah yang paling antusias.

Senyumnya tak pernah lepas saat memandang ribuan suporter yang terus berdatangan mengenakan atribut Green Force.

Atmosfer itu rupanya menjadi pengalaman baru yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.
"(Atmosfer) sangat menarik, kami punya keluarga dari Solo, dan dia membawa kami ke Surabaya hari ini. Dia sedang dalam perjalanan sebagai pendukung," ujar Revi Jansen kepada JawaPos.com, Minggu, (26/7/2026).

Perjalanan mereka bermula dari Solo. Di sanalah keluarga mereka berasal sekaligus mengajak menikmati satu sisi Indonesia yang berbeda, bukan lewat pantai atau pegunungan, melainkan melalui sepak bola yang hidup di tribun stadion.

Editor: Hendra
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