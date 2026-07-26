Debut Igor Tolic Berakhir Manis, Persib Bandung Kalahkan Arema FC 1-0 di Piala Presiden 2026

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic saat melawan Arema FC. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com – Debut Igor Tolic sebagai pelatih kepala Persib Bandung langsung berbuah kemenangan. Maung Bandung mengalahkan Arema FC 1-0 pada laga perdana Grup A Piala Presiden 2026. Meski sukses meraih tiga poin, pelatih asal Kroasia itu mengaku masih beradaptasi menjalani peran barunya setelah dua musim menjadi asisten Bojan Hodak.
Kemenangan tersebut bukan hanya menghadirkan tiga poin penting bagi Persib, tetapi juga menjadi momen bersejarah bagi Tolic yang untuk pertama kalinya memimpin tim dalam pertandingan resmi sebagai pelatih kepala.
Meski puas dengan hasil yang diraih anak asuhnya, pelatih asal Kroasia itu mengaku masih membutuhkan waktu untuk benar-benar terbiasa dengan peran barunya. Selama dua musim terakhir, ia lebih akrab berada di belakang layar sebagai asisten pelatih Bojan Hodak.
Tolic mengakui masih beradaptasi saat memimpin pertandingan dari area teknis. Berbeda ketika menjadi asisten pelatih, kini seluruh keputusan berada di tangannya.
Menurutnya, berada di ruang ganti tidak menjadi masalah. Namun, ketika pertandingan berlangsung dan ia berdiri di pinggir lapangan, refleksnya masih sering menoleh ke belakang seolah Bojan Hodak masih mendampinginya. Ia yakin, seiring berjalannya waktu, dirinya akan semakin nyaman menjalankan tugas sebagai pelatih kepala.
"Cukup menyenangkan. Kalau di ruang ganti, ya oke. Tapi ketika di sisi lapangan dan membalikkan badan, saya masih terbayangkan ada Bojan berjalan. Semakin banyak berada di sini, saya pikir saya bisa lebih baik," papar Tolic disitir Persib.
Pengalaman mendampingi Hodak sejak 2024 menjadi modal penting bagi Tolic. Bersama tim kepelatihan tersebut, Persib berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih dua gelar juara secara beruntun.
Pengalaman itu kini menjadi bekal untuk menjaga Persib tetap kompetitif di berbagai ajang.
Meski sudah memiliki tanggung jawab penuh, hubungan Tolic dengan Hodak tetap terjalin sangat baik.
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Ia mengungkapkan komunikasi di antara keduanya masih berlangsung secara rutin. Dalam setiap percakapan, mereka tidak hanya membahas perkembangan Persib, tetapi juga saling bertukar kabar mengenai kehidupan sehari-hari.
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