Piala Presiden 2026; Persib vs Arema FC Malam Ini! Simak Jadwal, Prediksi, dan Link Live Streaming-nya

JawaPos.com - Persib Bandung akan menjalani laga penting menghadapi Arema FC pada ajang Piala Presiden 2026, Sabtu (25/7/2026).

Pertandingan yang berlangsung mulai pukul 19.30 WIB itu menjadi salah satu duel yang paling dinantikan karena mempertemukan dua tim besar yang tengah mempersiapkan diri menyambut kompetisi musim 2026/2027.

Turnamen pramusim seperti Piala Presiden selalu menjadi panggung bagi setiap pelatih untuk mengukur kesiapan tim sebelum memasuki kompetisi resmi.

Selain mengevaluasi performa pemain lama, ajang ini juga dimanfaatkan untuk melihat adaptasi para pemain anyar yang baru bergabung pada bursa transfer musim ini.

Persib Bandung datang dengan wajah yang cukup berbeda dibanding musim sebelumnya. Kehadiran Igor Tolic sebagai pelatih kepala membawa harapan baru bagi Maung Bandung untuk tampil lebih kompetitif.

Filosofi permainan yang diusung pelatih asal Kroasia tersebut mulai terlihat dalam sesi latihan dan kini akan diuji di pertandingan resmi.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Mariano Peralta. Rekrutan anyar Persib itu diperkirakan mendapat kesempatan tampil sejak awal pertandingan. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan variasi serangan sekaligus memperkuat kreativitas lini depan Persib.

Tak hanya Peralta, beberapa pemain baru lainnya juga berpeluang menjalani debut bersama Persib.