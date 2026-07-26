Laga Persib vs Arema FC Jadi Momen Spesial Adam Alis, Reuni dengan Mantan Klub dan Sahabat Lama

Gelandang Persib Bandung Adam Alis bertemu kembali dengan rekannya di Arema FC pada turnamen piala presiden. (Persib)
JawaPos.com - Laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (25/7), menghadirkan cerita menarik di luar persaingan kedua tim. Gelandang Persib Adam Alis kembali bertemu dengan klub yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya.
Bagi Adam Alis, pertandingan ini bukan sekadar laga pramusim. Momen tersebut juga menjadi ajang reuni dengan banyak wajah yang sudah dikenalnya sejak membela Arema FC beberapa tahun lalu.
Bersama Singo Edan, Adam Alis pernah merasakan manisnya mengangkat trofi Piala Presiden 2017. Pengalaman itu membuat pertandingan melawan Arema FC memiliki makna tersendiri. Meski kini mengenakan seragam Persib, Adam mengaku masih menjalin hubungan baik dengan sejumlah pemain yang saat ini membela klub asal Malang tersebut.
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Tak hanya itu, laga ini juga menjadi kesempatan baginya bertemu dua mantan rekan setim di Persib, yakni Alfeandra Dewangga dan Robi Darwis. Keduanya kini memperkuat Arema FC setelah bergabung pada bursa transfer musim ini.
"Pastinya saya masih banyak mengenal teman-teman di Arema karena sebelumnya pernah bermain di sana. Saya juga ikut membawa Arema menjadi juara Piala Presiden 2017," ujar Adam Alis.
Meski sarat dengan nuansa emosional, pemain bernomor punggung 18 itu menegaskan profesionalisme tetap menjadi prioritas. Fokus utamanya adalah membantu Persib membuka langkah di Piala Presiden 2026 dengan hasil positif.
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Menurut Adam, duel Persib kontra Arema dipastikan berlangsung menarik. Kedua tim sama-sama memanfaatkan turnamen pramusim sebagai ajang mengukur kesiapan sebelum mengarungi kompetisi musim 2026/2027.
Dia berharap pertandingan berlangsung dalam tempo yang baik, kompetitif, sekaligus menghibur seluruh penonton yang hadir maupun yang menyaksikan dari rumah.
"Menarik untuk pertandingan besok. Bisa bertemu lagi dengan teman-teman yang sebelumnya bermain bersama di Persib seperti Robbi dan Dewangga. Saya berharap pertandingan berjalan bagus dan enak ditonton oleh semua pecinta sepak bola," kata Adam Alis.
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