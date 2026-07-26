Timnas Indonesia vs Kamboja, John Herdman Enggan Anggap Remeh Angkor Warriors

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman enggan meremehkan kekuatan Kamboja di Piala AFF 2026. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, enggan anggap remeh Kamboja jelang bersua di Piala AFF 2026. Namun demikian, ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah pada kesiapan skuad Garuda.

Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Senin (27/7/2026) dengan kick-off pukul 20.30 WIB. Pertandingan ini menjadi laga perdana skuad Garuda di Grup A Piala AFF 2026.

Namun bagi Kamboja, ini menjadi pertandingan kedua mereka. Sebelumnya, tim polesan Koji Gyotoku itu menelan kekalahan tipis dari Singapura dengan skor 1-2 pada Jumat (24/7).

Meski menelan kekalahan, Herdman pantang anggap remeh Angkor Warriors - julukan Timnas Kamboja. Pelatih asal Inggris itu justru menyebut Kamboja memiliki keuntungan karena sudah memiliki bekal ritme permainan sebelum meladeni Timnas Indonesia.

“Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini, yang artinya mereka akan memiliki ritme yang bagus dan mereka akan siap,” ucap Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Kamboja, Minggu (26/7/2026).

Herdman pun sudah menganalisis permainan Kamboja. Pelatih berusia 51 tahun itu menyebut Angkor Warriors memiliki organisasi permainan yang bagus dan bukan lawan mudah bagi Timnas Indonesia.

“Jadi, Kamboja, kami akan memperhatikan mereka. Kami sempat menonton mereka bermain. Mereka tim yang terorganisir dan sangat disiplin. Mereka akan sulit dihadapi,” sambungnya.

Kendati demikian, Herdman menegaskan bahwa fokus utamanya adalah pada Timnas Indonesia. Dia mengingatkan kepada Rizky Ridho cs untuk percaya diri dan memberikan penampilan terbaiknya demi mencuri kemenangan saat meghadapi Kamboja.

“Saya rasa hal yang paling penting pada tahap perkembangan kami saat ini adalah diri kami sendiri. Saya pikir Timnas harus fokus pada diri kita sendiri. Kita harus percaya pada langkah-langkah yang telah kita ambil,” ungkapnya.

“Saat ini, kita harus fokus pada Timnas, apa yang kita lakukan bersama dan mengambil langkah pertama itu bersama-sama. Semoga apa yang kita berikan sudah cukup untuk mendapatkan hasil melawan Kamboja,” tambah Herdman.