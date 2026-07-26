Tim Semakin Kompak! John Herdman Beberkan Kesiapan Timnas Indonesia Jelang Lawan Kamboja di Piala AFF 2026

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengatakan persiapan tim asuhannya tidak mengalami kendala jelang melawan Kamboja di Piala AFF 2026. Ahli taktik asal Inggris itu bahkan mengungkapkan para pemain Skuad Garuda kian kompak.

Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2027) dengan kick-off pukul 20.30 WIB.

Bisa dibilang, Timnas Indonesia sudah melakukan persiapan yang cukup matang dalam menatap turnamen bergengsi se-ASEAN tersebut. Herdman telah menempa Rizky Ridho dan kawan-kawan sejak awal Juli dengan pemusatan latihan (TC) di Bali.

Herdman cukup puas dengan perkembangan Timnas Indonesia selama pemusatan latihan di Pulau Dewata. Kata dia, Skuad Garuda saat ini memiliki semangat yang bagus dan chemistry antar pemain semakin kompak. baik di dalam maupun luar lapangan.

“Mengenai persiapan, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, semuanya berjalan baik. Para pemain membangun ikatan selama waktu mereka di Bali, semangat tim sangat bagus,” ujar Herdman dalam konferensi pers jelang laga melawan Kamboja, Minggu (26/7/2026).

“Secara taktis, kami melihat adanya perkembangan. Tim semakin kompak, baik di dalam maupun di luar lapangan,” sambungnya.

Pertandingan melawan Kamboja menjadi laga kedua Timnas Indonesia dalam persiapannya menuju Piala AFF 2026. Sebelumnya, Skuad Garuda sudah menjalani satu laga uji coba melawan Bali United dalam pemusatan latihan dengan skor kemenangan 3-0.

“Besok akan menjadi pertandingan kedua kita bersama, jadi seperti yang saya katakan, "pelan-pelan", langkah demi langkah, kita hanya fokus pada pertandingan besok. Besok adalah tentang kita,” ujar Herdman.