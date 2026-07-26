30 Tahun Tanpa Gelar, Nadeo Argawinata Bertekad Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026

Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta hingga 2031 setelah didatangkan dari Borneo FC dalam kesepakatan transfer yang juga melibatkan dua pemain muda Macan Kemayoran. (Persija)
JawaPos.com - Kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, mengungkapkan ambisi besarnya di Piala AFF 2026. Pemain yang baru Persija Jakarta itu bertekad membawa Skuad Garuda cetak sejarah dengan merebut gelar juara untuk pertama kalinya dalam ajang bergengsi se-ASEAN tersebut.
Sudah tiga dekade Timnas Indonesia belum pernah mencicipi gelar juara Piala AFF. Selama keikutsertaannya sejak tahun 1996, prestasi skuad Garuda mentok hanya sebagai runner-up. Indonesia bahkan dicap sebagai tim negara spesialis runner-up dalam ajang tersebut.
Timnas Indonesia sudah mencatat enam kali runner-up Piala AFF, menjadikannya finalis terbanyak yang belum pernah meraih gelar juara. Skuad Garuda keluar sebagai runner-up pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.
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Kini, setelah tiga dekade Piala AFF bergulir, Nadeo optimistis Timnas Indonesia mampu mengakhiri penantian panjang tersebut. Kiper berusia 29 tahun itu mengatakan seluruh pemain Skuad Garuda telah mempersiapkan diri semaksimal mungkin demi membawa pulang trofi juara.
“Tentang 30 tahun kita mengikuti Piala AFF tapi belum pernah sekalipun juara, saya rasa dengan hadirnya Coach John sekarang, dengan apa yang dia bawa, kita fokus selama di Bali untuk membangun koneksi (build the connection),” kata Nadeo dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Kamboja, Minggu (26/7/2026).
“Kita bersama-sama membangun koneksi itu antar pemain, antara pemain ke pelatih, atau siapa pun yang ada di dalam tim sampai hari ini,” sambungnya.
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Nadeo menjalaskan, selama masa persiapan, John Herdman selaku pelatih menaruh perhatian khusus pada pembangunan chemistry antarpemain. Menurutnya, hal tersebut menjadi fondasi utama untuk membentuk tim yang solid.
“Fokus kita di sini untuk membangun itu pertama, langkah demi langkah seperti yang Coach John bilang. Karena dasar atau fundamental itu sangat penting bagi negara kita sekarang, saya rasa itu betul,” terang Nadeo.
Menyoal target, Nadeo menegaskan bahwa tidak ada target lain selain membawa Timnas Indonesia juara. Dia berharap, Skuad Garuda di bawah komando John Herdman bisa mencetak sejarah keluar sebagai juara.
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