Trophy Tour di Jakarta: Bepe dan Gonzales Yakini Timnas Indonesia Juara ASEAN Hyundai Cup

JawaPos.com - Trophy Tour ASEAN Hyundai Cup™ 2026 hadir di Indonesia pekan ini. Trofi bergengsi tersebut dipamerkan di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada 25 dan 26 Juli.

ASEAN Hyundai Cup™ akan dimulai pada Jumat (24/7) hingga 26 Agustus. Pameran trofi ASEAN Hyundai Cup™ akan dibuka untuk umum hingga Minggu (26/7) pukul 11.00 hingga 19.00, di Lantai Dasar Mosaic Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas dan Cristian Gonzales hadir dalam sesi temu sapa dan penandatanganan autograf bersama para penggemar pada Sabtu (25/7).

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Indonesia belum pernah merebut gelar juara Piala ASEAN Hyundai Cup atau yang biasa disebut Piala AFF. Dua eks striker Indonesia Bambang Pamungkas dan Christian Gonzales optimistis di tahun ini rekor bisa putus.

Perubahan komposisi pemain dan arsitek baru di tangan John Herdman membuat kedua striker percaya diri rekor terbaik enam kali runner up yang pernah dicatat bisa lebih baik di edisi kali ini yang dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus.

”Ya, untuk kami seorang pemain selalu harus optimistis dan pikir positif ya. Apalagi ini pelatih baru pertama kali untuk dia untuk Piala AFF ya. Ya semoga paling terbaik untuk dia untuk hari Senin dan juga untuk pemain-pemain kita tim,” ungkap Cristian Gonzales pemain yang dijuluki El Loco itu.

Bepe, sapaan akrab Bambang Pamungkas menambahkan, sebagai pemain, rasa optimisme selalu digaungkan. ”Tahun ini ada pelatih baru John Herdman, dengan materi yang cukup baik, banyak pemain-pemain muda potensial dan memberikan harapan baru, semoga tahun ini bisa menjadi rezeki kita, insya Allah,” ucap Bepe.

Berbagai permainan interaktif bertema sepak bola untuk segala usia serta aktivitas yang diselenggarakan Mitra Resmi ASEAN Hyundai Cup™ 2026 juga akan menjadi bagian dari acara Trophy Tour.