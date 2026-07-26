Bernardo Tavares Bongkar Rivalitas! 14 Rekor Pertemuan Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta Jelang Piala Presiden 2026

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memberikan instruksi kepada pemain saat persiapan menghadapi Persija Jakarta pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026) malam.
Duel dua klub besar Indonesia ini menjadi ujian awal bagi Bernardo Tavares untuk mengukur perkembangan Green Force setelah hampir dua pekan menjalani persiapan menuju musim 2026/2027.
Mengapa Laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta Sangat Penting?
Pertandingan melawan Persija Jakarta bukan sekadar perebutan tiga poin di fase grup Piala Presiden 2026.
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Bernardo Tavares melihat laga ini sebagai bagian penting dari proses membangun fondasi tim sebelum mengarungi kompetisi musim 2026/2027.
Pelatih asal Portugal itu menegaskan setiap pertandingan pramusim memiliki nilai evaluasi yang besar.
Selain mengejar kemenangan, tim pelatih ingin melihat perkembangan individu pemain, organisasi permainan, hingga kekompakan skuad yang dihuni banyak wajah baru.
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Menurut Bernardo Tavares, rivalitas Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta memang selalu menghadirkan atmosfer berbeda. Namun, ia meminta seluruh pemain tetap fokus pada proses pembangunan tim.
"Persebaya dan Persija adalah dua klub besar di Indonesia. Akan ada dua tim yang sama-sama ingin menang, yang berarti jika satu tim menang, tim lain harus kalah. Kita harus siap untuk menang, seri, maupun kalah. Tentu saja kita ingin menang, tetapi yang terpenting adalah kita harus tetap rendah hati," ujar Bernardo Tavares.
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