Jangan Sampai Cedera! Shin Tae-yong Kirim Pesan Tegas ke Witan Sulaeman Jelang Persija Jakarta Tantang Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persija Jakarta datang ke Surabaya dengan ambisi besar saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (26/7/2026).
Meski persiapan tim terbilang singkat, pelatih Shin Tae-yong tetap meminta anak asuhnya tampil maksimal tanpa mengorbankan kondisi fisik.
Witan Sulaeman memastikan Persija Jakarta tidak menganggap Piala Presiden 2026 sebagai sekadar turnamen pramusim.
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Macan Kemayoran ingin memanfaatkan ajang ini untuk menunjukkan kualitas sekaligus meraih hasil terbaik sejak pertandingan pertama.
Persija Jakarta akan langsung menghadapi tantangan berat karena harus bertemu tuan rumah Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo.
Laga ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama membawa banyak wajah baru untuk musim 2026/2027.
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Persiapan Persija Jakarta memang belum ideal karena baru dimulai pada 14 Juli 2026. Selain itu, seluruh pemain belum sepenuhnya berkumpul di Persija Training Ground, Bojongsari.
Meski memiliki waktu latihan yang terbatas, Witan menegaskan kondisi tersebut bukan alasan untuk tampil di bawah performa terbaik. Seluruh pemain dituntut tetap profesional dalam menghadapi situasi yang ada.
“Saya mewakili para pemain. Kami adalah pemain profesional, jadi kami harus selalu siap dalam kondisi apa pun. Kami harus selalu siap menghadapi situasi tersebut,” kata Witan dalam konferensi pers sebelum pertandingan.
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Pemain berusia 24 tahun itu juga mengungkapkan pesan yang terus disampaikan Shin Tae-yong kepada seluruh skuad Persija Jakarta.
Menurutnya, sang pelatih meminta tim bekerja keras sejak menit pertama selama mengikuti Piala Presiden 2026.
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