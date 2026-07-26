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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 26 Juli 2026 | 19.28 WIB

Janji Ernando Ari ke Bonek dan Bonita! Persebaya Surabaya Siap Ladeni Persija Jakarta di Piala Presiden 2026

Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi menegaskan Green Force siap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya) - Image

Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi menegaskan Green Force siap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya siap menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026) malam.

Kiper Ernando Ari Sutaryadi menegaskan turnamen pramusim ini menjadi momen penting untuk membangun kekompakan skuad Green Force yang dihuni banyak wajah baru sekaligus memberikan penampilan terbaik di hadapan Bonek dan Bonita.

Mengapa Laga Kontra Persija Jakarta Sangat Penting?

Bagi Persebaya Surabaya, duel melawan Persija Jakarta bukan sekadar pertandingan pembuka Piala Presiden 2026.

Laga ini menjadi ujian awal untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim setelah menjalani persiapan intensif dan perombakan skuad menjelang Super League 2026/2027.

Green Force memasuki musim baru dengan komposisi pemain yang mengalami banyak perubahan.

Kehadiran sejumlah rekrutan anyar membuat tim masih membutuhkan waktu untuk membangun pemahaman antarpemain agar permainan semakin solid ketika kompetisi resmi dimulai.

Ernando Ari menilai pertandingan kompetitif menjadi cara paling efektif untuk mempercepat proses adaptasi tersebut.

Menurutnya, atmosfer pertandingan tidak bisa digantikan oleh sesi latihan sehingga setiap menit di lapangan akan dimanfaatkan untuk meningkatkan chemistry tim.

Editor: Edi Yulianto
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