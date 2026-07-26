Jelang Persebaya vs Persija, Witan Sulaeman Pastikan Macan Kemayoran Bidik Hasil Terbaik di Piala Presiden

JawaPos.com - Persija Jakarta bertekad memulai langkahnya di Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Menghadapi Persebaya Surabaya pada laga perdana Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (26/7), Macan Kemayoran memastikan tidak datang hanya untuk meramaikan turnamen pramusim tersebut.

Gelandang Persija Witan Sulaeman menegaskan, seluruh pemain memiliki komitmen penuh untuk memberikan penampilan terbaik meski persiapan tim belum berlangsung lama. Latihan perdana Persija baru dimulai pada 14 Juli 2026, sementara sejumlah pemain juga belum sepenuhnya bergabung bersama tim.

Meski kondisi itu menjadi tantangan tersendiri, Witan menilai situasi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk tampil di bawah kemampuan terbaik. Sebagai pemain profesional, dia menegaskan seluruh skuad harus siap menghadapi kondisi apa pun.

"Saya mewakili para pemain. Kami adalah pemain profesional, jadi kami harus selalu siap dalam kondisi apa pun. Kami harus selalu siap menghadapi situasi tersebut," ujar Witan dalam konferensi pers sebelum pertandingan.

Pemain Timnas Indonesia itu juga mengungkapkan pesan yang terus disampaikan pelatih Shin Tae-yong kepada seluruh pemain sejak awal persiapan. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta para pemain bekerja keras dan memanfaatkan turnamen ini untuk meraih prestasi.

"Coach Shin pun selalu bilang kepada kami bahwa kalau kami sudah mengikuti turnamen ini, kami harus bekerja keras. Kami harus melakukan yang terbaik agar bisa meraih prestasi," lanjut Witan.

Di sisi lain, Shin Tae-yong memiliki perhatian khusus terhadap kondisi para pemain. Selain mengincar hasil maksimal, ia berharap seluruh anggota tim dapat melewati turnamen tanpa mengalami cedera yang dapat mengganggu persiapan menuju kompetisi resmi musim 2026/2027.

Menurut Shin, menjaga kebugaran pemain menjadi salah satu prioritas utama. Sebab, Piala Presiden merupakan bagian dari proses membangun kekompakan dan meningkatkan kesiapan tim sebelum kompetisi dimulai.