Debut Shin Tae-yong di Persija Dimulai Lawan Persebaya, Akui Persiapan Tim Belum Sepenuhnya Matang

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong di Persija Training Ground. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan memulai kiprah di Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persebaya Surabaya pada Minggu (26/7) malam. Pertandingan Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, itu dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB.
Laga ini memiliki arti khusus bagi Persija. Selain menjadi awal perjalanan Macan Kemayoran di turnamen pramusim, pertandingan tersebut juga menandai debut resmi Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija setelah sebelumnya menukangi Timnas Indonesia.
Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku antusias kembali bertemu dengan pencinta sepak bola Indonesia. Bedanya, kali ini Shin Tae-yong hadir sebagai pelatih klub, bukan lagi pelatih tim nasional.
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Shin mengakui persiapan Persija menuju laga pembuka belum berjalan sempurna. Meski begitu, dia memastikan seluruh tim akan berusaha memberikan penampilan terbaik di atas lapangan.
"Tentu saja, saya sangat senang bisa bertemu lagi dengan para pencinta sepak bola Indonesia. Saya pun senang bisa menjadi pelatih di Persija, bukan lagi di Timnas. Memang persiapan kami untuk pertandingan besok belum terlalu sempurna, tetapi kami tetap akan bekerja keras," ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan.
Mantan pelatih Timnas Indonesia itu juga mengungkapkan telah memiliki gambaran mengenai susunan pemain utama yang akan diturunkan. Namun, dia masih akan melihat perkembangan kondisi para pemain hingga jelang kick-off.
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Shin secara khusus menyinggung dua pemain anyar Persija, yakni Kwon Chang-hoon dan Kyohei Yoshino. Menurutnya, keduanya kemungkinan belum dimainkan sejak menit awal karena masih membutuhkan penyesuaian.
"Terkait starting line-up, pemain Asia yang baru, Kwon Chang-hoon dan Kyohei Yoshino, apakah mereka akan diturunkan, apakah mereka akan menjadi starter atau berada di bangku cadangan, kita lihat saja. Sebenarnya mereka tidak akan dimainkan sebagai pemain inti, tetapi kami akan melihat situasi pertandingan dan mempertimbangkan apakah mereka akan dimasukkan pada babak kedua atau tidak," jelas Sjin Tae-yong.
Persija tidak memasang target tinggi di Piala Presiden 2026. Turnamen ini lebih dimanfaatkan sebagai ajang mematangkan permainan sebelum menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
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