Latihan Perdana Bersama PSIM Jogja, Ondrej Kudela Terkesan Atmosfer Suporter dan Siap Berikan yang Terbaik

JawaPos.com - Bek anyar PSIM Jogja, Ondrej Kudela, mengaku menikmati hari-hari pertamanya bersama Laskar Mataram. Pemain asal Republik Ceko itu bertekad untuk segera beradaptasi agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi tim dalam menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026/2027.

Kudela menyadari bahwa bergabung dengan klub baru selalu membutuhkan proses. Meski demikian, ia optimistis bisa menyesuaikan diri dengan cepat, baik bersama rekan setim maupun dengan gaya permainan yang diterapkan tim pelatih.

Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemain berpengalaman itu untuk segera menyatu dengan skuad PSIM. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan tim yang tengah mempersiapkan diri menghadapi persaingan musim baru.

Tak hanya merasakan suasana latihan, Kudela juga mendapat pengalaman berkesan saat menjalani sesi latihan perdana bersama PSIM pada Senin (20/7/2026). Kehadiran suporter yang datang langsung memberikan dukungan membuatnya terkesan.

Menurut mantan pemain tim nasional Republik Ceko tersebut, antusiasme para pendukung PSIM menjadi salah satu hal yang langsung menarik perhatiannya sejak tiba di Yogyakarta.

"Setelah latihan pertama, saya merasa takjub dengan atmosfer yang bisa diciptakan oleh para pendukung dan suporter kita," kata Kudela.

Atmosfer itu menjadi motivasi tambahan bagi pemain berusia 39 tahun tersebut untuk memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan. Ia berharap dukungan yang sama terus hadir ketika PSIM menjalani laga kandang sepanjang musim.

Kudela juga meyakini hubungan yang erat antara tim dan suporter bisa menjadi kekuatan penting bagi PSIM dalam mengejar target di kompetisi mendatang.

"Jadi, saya akan sangat senang jika kita bisa melihat hal tersebut di setiap pertandingan kandang dan kita akan menang bersama," lanjutnya.

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