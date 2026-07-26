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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 26 Juli 2026 | 16.02 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026

Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) malam. (Persebaya) - Image

Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) malam. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7) pukul 19.30 WIB.

Duel dua tim besar super league ini menjadi panggung awal pembuktian skuad baru kedua klub yang sama-sama memburu hasil positif sejak pertandingan pertama.

Kapan dan di Mana Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta Digelar?

Persebaya Surabaya akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dalam pertandingan pembuka Grup B Piala Presiden 2026. Kick-off dijadwalkan berlangsung pada Minggu (26/7) pukul 19.30 WIB.

Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan pada fase grup. Selain mempertemukan dua tim dengan basis suporter besar, pertandingan juga menjadi debut kompetitif sejumlah pemain anyar yang direkrut kedua klub untuk menghadapi musim 2026/2027.

Jika menilik lima pertemuan terakhir, Persija Jakarta masih sedikit lebih unggul. Tim ibu kota mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang, sedangkan Persebaya Surabaya hanya sekali mampu mengalahkan rivalnya tersebut.

Meski demikian, statistik terbaru memberikan optimisme bagi Green Force. Tim asuhan Bernardo Tavares belum menelan kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, sementara Persija Jakarta sempat merasakan satu hasil negatif pada periode yang sama.

Seberapa Siap Kedua Tim Menatap Piala Presiden 2026?

Persebaya Surabaya datang dengan wajah baru setelah melakukan perombakan besar pada bursa transfer. Manajemen mendatangkan 11 pemain anyar, termasuk striker tajam Alex Martins dan penyerang Timnas Indonesia Ramadhan Sananta.

Bernardo Tavares mengakui kondisi seluruh pemain belum berada pada level terbaik. Karena itu, dirinya akan memanfaatkan aturan delapan pergantian pemain untuk menjaga kebugaran sekaligus memberi kesempatan kepada seluruh anggota skuad menunjukkan kualitasnya.

"Saat ini masih ada beberapa pemain yang belum berada dalam kondisi seratus persen," kata Bernardo Tavares.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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