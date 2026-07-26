Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Menunggu Sihir Shin Tae-yong!

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) pukul 19.30 WIB.

Duel sarat gengsi Persebaya kontra Persija ini menjadi panggung pertama bagi Bernardo Tavares dan Shin Tae-yong untuk menguji kekuatan skuad anyar mereka. Sekaligus membuka peluang meraih tiga poin penting di fase grup piala presiden.

Pertandingan piala presiden Persebaya vs Persija ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama melakukan banyak perubahan komposisi pemain menjelang musim Super League 2026/2027. Meski begitu, Green Force sedikit lebih diunggulkan berkat persiapan yang lebih matang serta keuntungan bermain di hadapan ribuan Bonek.

Bagaimana Kondisi Persebaya Surabaya Jelang Menghadapi Persija Jakarta? Persebaya Surabaya datang ke Piala Presiden 2026 dengan modal satu pertandingan uji coba menghadapi PSIS Semarang. Green Force bermain imbang 2-2 setelah sempat unggul dua gol lewat penampilan impresif para pemain anyar.

Hasil tersebut memang belum memuaskan, tetapi Bernardo Tavares melihat banyak perkembangan positif dalam permainan timnya. Pelatih asal Portugal itu menilai proses membangun permainan berjalan sesuai rencana meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi.

"Jika hanya melihat hasilnya memang belum terlalu baik, tetapi jika melihat proses permainan, saya menemukan banyak hal positif sekaligus beberapa hal yang masih harus kami perbaiki," ucap Bernardo Tavares.

Laga kontra PSIS juga menjadi kesempatan bagi Tavares menguji beberapa rekrutan baru. Alex Martins tampil tajam di lini depan, Yann Kevin Mabella memberi warna di sektor serangan, sementara Diogo Ramalho menunjukkan kualitas sebagai pengatur permainan di lini tengah.

Selain itu, kehadiran Yuran Fernandes diperkirakan akan memperkokoh lini belakang Persebaya Surabaya. Bek asal Tanjung Verde tersebut diproyeksikan menjadi tandem ideal bagi Risto Mitrevski untuk meredam agresivitas lini depan Persija Jakarta.