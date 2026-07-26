Prediksi Persebaya vs Persija: Adu Strategi Bernardo Tavares dan Shin Tae-yong di Gelora Bung Tomo

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan membuka perjalanan di Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persija Jakarta pada laga Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) pukul 19.30 WIB.

Pertandingan Persebaya kontra Persija ini diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di fase grup piala presiden karena mempertemukan dua tim besar. Bagi Persebaya, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk melanjutkan tren positif setelah menjalani laga uji coba melawan PSIS Semarang.

Meski hanya bermain imbang 2-2, tim asuhan Bernardo Tavares menunjukkan perkembangan permainan yang cukup menjanjikan. Mereka sempat unggul dua gol sebelum akhirnya harus puas berbagi angka.

Hasil tersebut memang belum sempurna, tetapi menjadi modal penting bagi Persebaya untuk membangun chemistry pemain. Terutama setelah kedatangan sejumlah wajah baru pada bursa transfer musim ini.

Beberapa pemain anyar langsung memberikan kesan positif dalam pertandingan tersebut. Penyerang Alex Martins tampil tajam di lini depan, sementara Yann Mabella dan Diogo Ramalho mulai menunjukkan kualitas yang diharapkan mampu meningkatkan kekuatan Green Force musim ini.

Selain pemain baru, Persebaya juga masih mengandalkan sejumlah pilar utama seperti Ernando Ari, Francisco Rivera, Yuran Fernandes, hingga Ramadhan Sananta. Kombinasi pemain lama dan rekrutan anyar membuat Persebaya dinilai memiliki kedalaman skuad yang cukup baik menjelang turnamen pramusim ini.

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Di sisi lain, Persija Jakarta datang ke Surabaya dengan tantangan yang tidak ringan. Tim yang kini dilatih Shin Tae-yong belum memiliki waktu persiapan yang ideal setelah melakukan banyak perubahan komposisi pemain menjelang musim baru.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga masih berusaha membangun karakter permainan baru sesuai filosofi yang selama ini diterapkan. Meski demikian, kehadiran Shin Tae-yong tetap menjadi daya tarik utama dalam pertandingan ini karena menjadi debut resminya bersama Macan Kemayoran.