Bali United Kenalkan Jersey Adidas untuk Musim 2026/27, Angkat Barong dan Hanoman sebagai Identitas Bali

JawaPos.com - Bali United FC terus menunjukkan keseriusan dalam menyambut kompetisi musim 2026/27. Setelah memperkenalkan sejumlah pemain baru dan memulai agenda latihan pramusim, Serdadu Tridatu kini mengumumkan kerja sama strategis dengan Adidas Indonesia sebagai penyedia apparel resmi klub selama tiga musim ke depan.

Kolaborasi ini bukan hanya soal pergantian pemasok jersey. Manajemen Bali United melihat kemitraan tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat identitas klub sekaligus memperluas eksistensi di kancah sepak bola internasional.

Berdasar kesepakatan yang telah diumumkan, Adidas Indonesia akan menyediakan seluruh kebutuhan apparel Bali United hingga 2029. Perlengkapan itu mencakup tim senior, staf pelatih, ofisial, hingga seluruh kelompok usia yang berada di bawah naungan klub.

CEO Bali United Yabes Tanuri mengatakan, kerja sama ini memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar menghadirkan seragam baru. Menurut dia, bergabung dengan salah satu merek olahraga terbesar di dunia dapat menjadi nilai tambah bagi perkembangan klub.

Dia berharap nama Bali United semakin dikenal secara global, terlebih Pulau Bali sudah memiliki daya tarik internasional sebagai destinasi wisata yang setiap tahun dikunjungi jutaan wisatawan dari berbagai negara.

"Klub-klub besar Eropa banyak menggunakan Adidas dan meraih kesuksesan. Kami berharap kerja sama ini dapat membawa Bali United makin dikenal di dunia," ujar Yabes Tanuri.

Dia optimistis seragam baru akan menjadi motivasi tambahan bagi seluruh elemen tim dalam menghadapi musim baru. "Membuat kami dapat semangat juang baru dengan seragam tempur baru ini. Dari situ kami harapkan ini bisa memberikan tim, seluruh official, hingga pemain untuk mencapai prestasi terbaik di sepak bola Indonesia," lanjut Yabes Tanuri.

Menariknya, meski bekerja sama dengan brand global, Bali United tetap mempertahankan sentuhan budaya lokal dalam desain jersey terbaru. Klub menggandeng seniman asal Bali, Raka Jana, untuk merancang identitas visual seragam musim 2026/27.