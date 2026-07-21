John Herdman Puji Tiga Pemain Bali United di TC Timnas Indonesia, Kadek Agung Dinilai Paling Disiplin

JawaPos.com - Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman memberikan apresiasi terhadap tiga pemain Bali United FC yang saat ini mengikuti pemusatan latihan (training camp/TC) Timnas Indonesia. Ketiganya adalah Jens Raven, Kadek Agung, dan rekrutan anyar Bali United, Tim Geypens.

TC tersebut menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Sebanyak 50 pemain masuk dalam daftar pemain yang dipantau, sementara sebagian di antaranya sudah mengikuti latihan di Bali United Training Center, Gianyar.

Meski persaingan memperebutkan tempat di skuad utama cukup ketat, John Herdman menilai ketiga pemain Bali United menunjukkan perkembangan yang menjanjikan selama mengikuti latihan. Menurut pelatih asal Kanada itu, seluruh pemain yang dipanggil memiliki peluang yang sama untuk masuk ke dalam skuad akhir.

Penilaian akan terus dilakukan, termasuk melalui laga uji coba tertutup melawan Bali United sebelum daftar final berisi 23 pemain diumumkan.

"Saya berpikir semua pemain memiliki potensi menjadi bagian yang terbaik dalam tim ini. Kami memiliki pertandingan tertutup dengan Bali United nantinya dan setelah itu saya akan memilih pemain utama dalam skuad tim ini," ujar Herdman.

Herdman mengaku sudah lebih mengenal kualitas Jens Raven. Namun, dia juga terkesan dengan penampilan Kadek Agung maupun Tim Geypens yang baru pertama kali menjalani latihan di bawah arahannya.

Secara khusus, Kadek Agung mendapat pujian karena mampu menjalankan peran sebagai gelandang tengah dengan baik. Herdman menilai pemain asal Bali itu tampil disiplin dan memahami instruksi taktik yang diberikan tim pelatih.

Dia juga menyebut pengalaman Kadek Agung bersama pelatih Bali United Johnny Jansen membuat sang pemain semakin matang, baik dari sisi permainan maupun kepribadian.