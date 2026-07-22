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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 22 Juli 2026 | 18.33 WIB

Menang 3-0 atas Bali United, John Herdman Melihat Identitas Baru Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman puas setelah Skuad Garuda mengalahkan Bali United 3-0 dalam laga uji coba jelang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 di Gianyar, Bali. (Timnas Indonesia) - Image

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman puas setelah Skuad Garuda mengalahkan Bali United 3-0 dalam laga uji coba jelang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 di Gianyar, Bali. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Timnas Indonesia menutup persiapan akhir menuju Piala AFF 2026 atau kini bernama ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bali United dalam laga uji coba di Bali United Training Center, Gianyar, Selasa (21/7).

Hasil tersebut membuat pelatih John Herdman puas karena Skuad Garuda mulai menunjukkan identitas permainan yang diinginkan lima hari sebelum laga perdana melawan Kamboja.

Mengapa kemenangan atas Bali United penting bagi Timnas Indonesia?

Laga uji coba melawan Bali United menjadi bagian penting dari persiapan akhir Timnas Indonesia sebelum memasuki fase grup ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Selain menguji strategi, pertandingan ini juga dimanfaatkan untuk memberikan menit bermain kepada seluruh pemain agar kondisi dan kesiapan skuad lebih merata.

Timnas Indonesia tampil dominan sepanjang pertandingan dan menutup laga dengan kemenangan 3-0. Tiga gol Skuad Garuda dicetak oleh Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, dan Mitchell Baker, sekaligus menjadi modal positif menjelang turnamen resmi.

John Herdman menilai hasil tersebut bukan sekadar kemenangan, tetapi juga bukti perkembangan tim selama menjalani pemusatan latihan. Menurut pelatih asal Inggris itu, target utama pertandingan berhasil dicapai karena seluruh pemain mendapat kesempatan tampil.

"Tadi merupakan penampilan tim yang sangat kuat. Kami bisa memberikan menit bermain yang berharga kepada setiap pemain, dan itu merupakan salah satu target penting bagi kami," ujar Herdman.

Apa perkembangan yang dilihat John Herdman?

John Herdman mengungkapkan Timnas Indonesia mulai memperlihatkan identitas taktik yang semakin jelas. Perkembangan tersebut menjadi sinyal positif setelah rangkaian latihan intensif yang dijalani dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut Herdman, para pemain mulai memahami pola permainan yang diinginkan sehingga organisasi tim terlihat lebih konsisten sepanjang pertandingan. Hal itu menjadi salah satu aspek yang paling memuaskan dari kemenangan atas Bali United.

"Kami mulai melihat tanda-tanda yang jelas dari identitas taktik kami, dan tim menunjukkan perkembangan yang baik hari ini," lanjut pelatih berusia 51 tahun tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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