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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 19 Juli 2026 | 00.30 WIB

John Herdman Puji Bali United Training Center, Timnas Indonesia Siap Hadapi Piala AFF 2026

John Herdman. (Istimewa) - Image

John Herdman. (Istimewa)

JawaPos.com - Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang tampil di ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026.

Memasuki pekan kedua pemusatan latihan di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, pelatih kepala John Herdman mengaku puas dengan perkembangan yang ditunjukkan para pemain.

Skuad Garuda mulai menjalani training camp di markas latihan Bali United sejak 6 Juli 2026. Selama hampir dua pekan terakhir, tim pelatih memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kondisi fisik, kemampuan teknik, hingga penyempurnaan aspek taktik sebelum menghadapi turnamen bergengsi Asia Tenggara tersebut.

Menurut Herdman, suasana latihan yang kondusif serta fasilitas yang dimiliki Bali United Training Center memberikan dampak positif terhadap perkembangan tim.

Ia bahkan menyebut kompleks latihan tersebut memiliki standar internasional yang mendukung proses persiapan Timnas Indonesia.

"Kami berada dalam suasana yang sangat baik selama menjalani pemusatan latihan di sini. Tempat ini memiliki fasilitas kelas dunia dengan dukungan orang-orang yang luar biasa. Kami menikmati setiap sesi latihan, mulai dari fisik, teknik, hingga kini memasuki latihan taktikal. Setiap hari tim menunjukkan perkembangan yang positif," ujar Herdman.

Pelatih asal Kanada itu menilai kemajuan Timnas Indonesia tidak hanya terlihat dari sisi permainan.

Ia juga melihat adanya peningkatan dalam kekompakan antarpemain, komunikasi, serta jiwa kepemimpinan yang mulai tumbuh selama menjalani pemusatan latihan.

Baginya, proses tersebut menjadi modal penting sebelum tim benar-benar memasuki atmosfer pertandingan resmi.

Editor: Edi Yulianto
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