Profil Ikhwan Ali Tanamal! Debutan Persib Bandung Tampil Gemilang Bungkam Arema FC di Piala Presiden 2026

Ikhwan Ali Tanamal saat diperkenalkan Persib. Ia tampil impresif pada debut bersama Persib Bandung saat mengalahkan Arema FC di Piala Presiden 2026. Simak profilnya. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Nama Ikhwan Ali Tanamal langsung menjadi sorotan setelah tampil impresif dalam debutnya bersama Persib Bandung pada ajang Piala Presiden 2026. Pemain berusia 22 tahun itu menunjukkan performa solid saat membantu Maung Bandung mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0.
Persib Bandung membuka kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis atas Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (25/7/2026) malam WIB. Gol tunggal Uilliam Barros pada menit ke-23 memastikan tiga poin bagi tim asuhan Igor Tolic.
Di balik kemenangan tersebut, penampilan Ikhwan Ali Tanamal menjadi salah satu sorotan. Meski berposisi asli sebagai winger kiri, pemain asal Tulehu, Maluku, itu dipercaya tampil sebagai bek sayap kiri dan mampu menjawab kepercayaan pelatih.
Persib menurunkan empat rekrutan anyar sebagai starter, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Balsa Sekulic, dan Ikhwan Ali Tanamal.
Dari keempat nama tersebut, Ikhwan menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian. Bermain di sisi kiri pertahanan, ia tampil disiplin saat bertahan sekaligus aktif membantu serangan.
Kerja samanya dengan Uilliam Barros di sisi kiri juga berjalan cukup baik. Beberapa kali Ikhwan mampu memutus aliran serangan Arema FC sebelum ikut membangun serangan balik Persib.
Ia bermain selama 64 menit sebelum digantikan Hamra Hehanussa.
Melihat performanya pada laga debut, Ikhwan layak disebut sebagai salah satu prospek muda menjanjikan yang dimiliki Persib Bandung musim ini.
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Sebenarnya, Ikhwan Ali Tanamal bukan wajah baru bagi Persib. Ia direkrut dari Persita Tangerang pada musim 2025/2026, tetapi langsung dipinjamkan ke Persis Solo demi mendapatkan menit bermain lebih banyak.
Memasuki musim 2026/2027, Persib memutuskan membawa kembali pemain tersebut dan mengikatnya dengan kontrak hingga 2028.
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