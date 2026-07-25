Persija Jakarta Unggul Head to Head! Witan Sulaeman Siap Kerja Keras, Persebaya Surabaya Siap Balas di Piala Presiden 2026?

Witan Sulaeman (atas) menerima tekel dari pemain Persebaya pada pertandingan Liga 1 2024/2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/4/2025). Persija menghadapi Persebaya di Piala Presiden 2026. Witan Sulaeman mengungkap pesan Shin Tae-yong dan rekor head to head kedua tim. (Muhammad Rayhan Satria Aji/JawaPos.com)
JawaPos.com - Witan Sulaeman menegaskan kesiapan Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya pada laga Grup B Piala Presiden 2026. Duel klasik tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7/2026) pukul 19.30 WIB.
Macan Kemayoran datang ke turnamen pramusim dengan persiapan yang terbilang singkat. Seluruh pemain baru berkumpul pada 14 Juli 2026, sementara beberapa pemain lainnya masih belum bergabung karena memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.
Meski demikian, Witan memastikan kondisi tersebut bukan alasan bagi Persija untuk tidak tampil maksimal.
"Saya mewakili para pemain. Kami adalah pemain profesional, jadi kami harus selalu siap dalam kondisi apa pun. Kami harus selalu siap menghadapi situasi tersebut," kata Witan Sulaeman, dikutip dari laman resmi Persija, Sabtu (25/7/2026).
Pemain berusia 24 tahun itu mengungkapkan pesan yang terus ditekankan pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menjelang bergulirnya Piala Presiden 2026.
Menurut Witan, pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta seluruh pemain bekerja keras dan memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan.
"Coach Shin pun selalu bilang kepada kami bahwa kalau kami sudah mengikuti turnamen ini, kami harus bekerja keras. Kami harus melakukan yang terbaik agar bisa meraih prestasi," ujar Witan.
Selain menuntut kerja keras, Shin Tae-yong juga mengingatkan para pemain agar menghindari cedera selama mengikuti turnamen.
"Pertama-tama, tujuan utama para pemain adalah jangan sampai cedera. Kami harus sangat berhati-hati agar terhindar dari cedera. Karena kami ikut serta dalam turnamen ini, tentu tujuannya adalah mendapatkan hasil yang baik," ujar Shin Tae-yong.
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Persija Jakarta memiliki catatan yang lebih baik dalam lima pertemuan terakhir melawan Persebaya Surabaya.
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