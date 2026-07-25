Persija Jakarta Hadapi Persebaya Surabaya, Shin Tae-yong: Persiapan Kami Belum Sempurna di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, blak-blakan soal persiapan timnya jelang menghadapi Persebaya Surabaya di laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026. Dia mengungkapkan bahwa skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- belum sepenuhnya sempurna.

Persija Jakarta akan menantang tuan rumah Persebaya Surabaya dalam laga pembuka tersebut. Sesuai jadwal, duel klasik ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/7) dengan kick-off pukul 19.30 WIB.

Persiapan Persija Jakarta dalam menatap Piala Presiden 2026 bisa dibilang cukup singkat, karena baru menggelar latihan perdananya pada 14 Juli lalu. Oleh karena itu, Shin Tae-yong mengungkapkan kalau persiapan timnya belum sempurna.

“Untuk pertandingan melawan (Persebaya) Surabaya besok, sejujurnya proses persiapan kami belum sepenuhnya sempurna,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya, Sabtu (25/7/2026).

Eks pelatih Timnas Indonesia itu pun tidak bisa menggaransi Persija Jakarta akan memberikan penampilan terbaiknya. Namun yang jelas, Shin Tae-yong menegaskan anak asuhnya bakal memberikan permainan terbaiknya di laga kontra Persebaya.

“Karena itu, saya tidak bisa memastikan bahwa kami akan langsung menampilkan permainan terbaik. Namun, kami akan berusaha semaksimal mungkin dan menunjukkan semangat juang serta kerja keras di lapangan,” tegas Shin Tae-yong.

Piala Presiden 2026 menjadi debut Shin Tae-yong bersama Persija Jakarta. Pelatih berusia 57 tahun itu mengaku sangat senang bisa kembali berjumpa dengan para suporter, meski kini statusnya bukan sebagai pelatih Timnas Indonesia.

“Saya sangat senang bisa kembali bertemu dengan para penggemar sepak bola Indonesia. Saya juga merasa senang bisa menyapa kalian kali ini bukan sebagai pelatih tim nasional, melainkan sebagai pelatih klub Persija Jakarta,” papar Shin Tae-yong.