Persib Bandung Bungkam Arema FC 1-0, Uilliam Barros Antar Maung Pimpin Grup A Piala Presiden 2026

Persib Bandung mengalahkan Arema FC 1-0 lewat gol Uilliam Barros dan memimpin klasemen sementara Grup A Piala Presiden 2026. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan Arema FC 1-0 pada laga pembuka Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (25/7/2026) malam WIB.
Gol semata wayang Persib dicetak Uilliam Barros pada menit ke-23 setelah memanfaatkan umpan Berguinho. Hasil ini membuat tim asuhan Igor Tolic mengoleksi tiga poin dan memimpin klasemen sementara Grup A.
Persib unggul dua poin atas Tampines Rovers dan DPMM FC yang sama-sama mengemas satu poin. Sementara Arema FC harus puas berada di dasar klasemen tanpa poin.
Persib langsung tampil agresif sejak peluit awal dibunyikan. Bermain di hadapan ribuan Bobotoh, tuan rumah hampir membuka keunggulan pada menit kelima melalui sontekan Berguinho. Namun, peluang tersebut masih mampu digagalkan kiper Arema FC, Muhammad Adi Satryo.
Tekanan Persib akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-23. Uilliam Barros sukses mencetak gol setelah menerima umpan matang dari Berguinho. Gol tersebut membawa Maung Bandung unggul 1-0.
Persib hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-36. Kali ini Uilliam Barros melepaskan tembakan keras yang kembali mampu ditepis Adi Satryo.
Di sisi lain, Arema FC kesulitan membongkar pertahanan Persib yang dikomandoi Patricio Matricardi. Hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Persib tetap bertahan.
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Selepas jeda, Persib masih mendominasi jalannya pertandingan. Meski lebih banyak menguasai bola, tim besutan Igor Tolic cukup kesulitan menciptakan peluang bersih karena rapatnya lini belakang Arema FC.
Peluang emas kembali didapat Persib pada menit ke-61. Tendangan keras Balsa Sekulic mengarah tepat ke gawang, tetapi masih mampu dimentahkan Adi Satryo.
Arema FC mencoba meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan. Tim asuhan Marcos Santos beberapa kali menekan pertahanan Persib, tetapi belum mampu menciptakan peluang yang benar-benar mengancam.
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