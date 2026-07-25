Puji Persija Jakarta dan Shin Tae-yong, Bernardo Tavares Yakin Persebaya Surabaya Makin Matang di Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai ajang mematangkan tim sebelum Super League 2026/2027 dimulai.

Green Force akan membuka perjuangan di Grup B menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026), dengan target mengembangkan permainan sekaligus menguji kekuatan skuad yang dihuni banyak wajah baru.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menegaskan hasil pertandingan memang penting, tetapi proses membangun kekompakan tim menjadi prioritas utama.

Turnamen pramusim dinilai memberi kesempatan ideal bagi para pemain untuk saling memahami karakter permainan sebelum kompetisi resmi bergulir.

Mengapa Piala Presiden 2026 Sangat Penting bagi Persebaya Surabaya? Bernardo Tavares menilai keikutsertaan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 memiliki arti besar dalam proses pembentukan tim.

Turnamen ini menjadi wadah untuk mengukur perkembangan skuad sekaligus memperbaiki berbagai aspek permainan yang masih membutuhkan penyempurnaan.

Persebaya Surabaya tergabung di Grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC asal Thailand. Setiap pertandingan akan menjadi tolok ukur kesiapan Green Force sebelum menjalani musim baru Super League 2026/2027.

"Saya pikir sangat bagus bagi Persebaya untuk berpartisipasi di kompetisi ini, karena ini memberi kami kesempatan bertanding dan berkompetisi, karena target kami adalah mengembangkan tim," ujar Bernardo Tavares, Sabtu (25/7/2026).

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, kondisi skuad saat ini masih dalam tahap adaptasi. Banyak pemain baru yang baru bergabung sehingga membutuhkan waktu untuk membangun chemistry di dalam maupun luar lapangan.