Head to Head Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Unggul Jelang Duel Piala Presiden 2026

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (kiri) bersama pemainnya Ernando Ari (kanan) saat konferensi pers prapertandingan Piala Presiden 2026 di Surabaya, Sabtu (25/7/2026). Head to head Persebaya vs Persija menunjukkan Macan Kemayoran lebih dominan. Simak rekor lima pertemuan terakhir jelang Piala Presiden 2026.. (ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi Persija Jakarta pada laga Grup B Piala Presiden 2026. Menjelang duel tersebut, Macan Kemayoran tercatat masih unggul dalam rekor head to head lima pertemuan terakhir.
Jelang pertandingan tersebut, rekor pertemuan kedua tim menunjukkan Persija masih lebih unggul dibandingkan Persebaya.
Kiper Persebaya, Ernando Ari, mengatakan Piala Presiden menjadi ajang penting bagi Bajul Ijo untuk menyatukan kekompakan tim. Pasalnya, Persebaya diperkuat banyak pemain baru pada musim ini.
"Jadi di masa Piala Presiden ini kita bakal memanfaatkan pertandingan-pertandingan yang ada. Banyak pemain baru yang baru berkumpul, kita harus menyatukan satu misi juga, satu visi untuk pertandingan-pertandingan yang ada ke depan," kata Ernando Ari saat konferensi pers, Sabtu (25/7).
Kiper berusia 24 tahun itu juga menegaskan Persebaya akan tampil maksimal demi meraih hasil terbaik.
"Dan kita juga pastinya akan memberikan yang terbaik di pertandingan ini, memberikan segalanya, memberikan apa yang dibutuhkan pelatih, dan juga kita akan memberikan yang terbaik buat pertandingan di Piala Presiden ini," ujar Ernando.
Berdasarkan data FotMob, Persija Jakarta lebih dominan dalam lima pertemuan terakhir melawan Persebaya Surabaya.
Macan Kemayoran meraih dua kemenangan, Bajul Ijo sekali menang, sementara dua laga lainnya berakhir imbang.
Berikut lima pertemuan terakhir Persebaya vs Persija:
Pada Piala Presiden 2026, Persebaya membawa banyak pemain anyar untuk memperkuat skuad.
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